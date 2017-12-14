Путин: Россия обеспечит свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия обеспечит свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений, заявил в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин.

"Теперь по поводу наших военных расходов. Мы знаем, мы видим эти процессы, понимаем, к чему конкретно действия (США) могут привести. Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений", — сказал глава государства.

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