Колокольцев и Шойгу подписали соглашение о взаимодействии МВД и Минобороны

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Соглашение по вопросам обеспечения правопорядка подписали в среду глава МВД России Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу.

"Документом предусмотрена совместная деятельность двух ведомств по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений и иных правонарушений. Планируется проведение скоординированных профилактических мероприятий по ряду ключевых направлений, в числе которых противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков, розыск военнослужащих, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение правопорядка на территории военных гарнизонов", — сказал Колокольцев.

Соглашение регламентирует также информационный обмен и передачу передового опыта правоохранительной деятельности. "Убежден, что такое объединение усилий позволит более оперативно реагировать на изменения криминогенной обстановки, совершенствовать алгоритмы взаимодействия, вырабатывать новые формы сотрудничества", — добавил глава МВД.

По его словам, между органами внутренних дел и военной полицией установлены тесные рабочие контакты.

Шойгу отметил, что реализация соглашения между министерствами "повысит эффективность профилактики, выявления и пресечения преступлений и правонарушений в местах дислокации воинских частей". Он напомнил, что в октябре президент России дал позитивную оценку сложившейся в последние годы практике взаимодействия силовых структур в интересах обеспечения безопасности страны.

"Минобороны и МВД накоплен большой опыт совместной деятельности по поддержанию законности и правопорядка. Благодаря скоординированным действиям наших ведомств удалось в три раза сократить число военнослужащих, находящихся в федеральном розыске, организовать совместное патрулирование военных гарнизонов и пресечение правонарушений на их территории", — отметил Шойгу.

Он добавил, что военные полицейские вместе с представителями МВД обеспечивают комплексную безопасность при проведении массовых культурно-спортивных мероприятий на объектах Вооруженных сил в ходе международных форумов, армейских игр и военных парадов.