В Росгвардии прокомментировали итоги совместных учений с Китаем

ИНЬЧУАНЬ (Китай), 13 дек – РИА Новости. Россия и Китай должны быть готовы совместными усилиями предотвращать террористические угрозы, заявил в среду первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов по итогам завершившихся российско-китайских антитеррористических учений.

"Мы должны быть готовы совместными усилиями предотвращать антитеррористические угрозы, что, собственно говоря, и ставилось в основу наших учений", — заявил журналистам Меликов после церемонии завершения учений.

Антитеррористические учения спецподразделений Росгвардии и Народной вооруженной полиции КНР "Сотрудничество — 2017" завершились в среду в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Торжественная церемония спуска флагов РФ и КНР состоялась в учебном центре, расположенном в городе Иньчуань. В мероприятиях, посвященных окончанию учений, приняли участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и главнокомандующий войсками Народной вооруженной полиции Китая генерал-полковник Ван Нин.

Меликов подчеркнул, что немаловажным в учениях была не только практическая сторона, но и укрепление дружественных отношений между двумя странами.

"Мы стремились к тому, чтобы укрепить дружеские, добрососедские отношения между гражданами РФ и КНР, которые в ходе учений не только совместно действовали, но и проявляли друг к другу внимание, чуткость, заботу и укрепляли дружбу между нашими народами", — сказал первый заместитель директора Росгвардии.

Он отметил, что учения позволили убедиться, что они нужны как российской, так и китайской стороне.

"Сегодня мы проговорим вопросы нашей дальнейшей деятельности с главнокомандующим. Дело в том, что в ближайшие годы и у России, и у Китая есть много интересов в период проведения масштабных мероприятий. В следующем году мы обеспечиваем безопасность участников чемпионата мира по футболу, а КНР готовится к проведению зимней Олимпиады в 2022 году", — рассказал первый заместитель директора Росгвардии.

Он добавил, что несмотря на опыт проведения Олимпиады — 2008 года в Пекине и Олимпиады — 2014 в Сочи, появляются как новые вызовы, так и новые формы противодействия этим вызовам.