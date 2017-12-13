Следующие российско-китайские антитеррористические учения пройдут в России

ИНЬЧУАНЬ (Китай), 13 дек – РИА Новости. Россия будет предлагать Китаю провести очередные росийско-китайские антитеррористические учения в России, ориентировочно они могут пройти во второй половине 2018 – начале 2019 года, заявил в среду первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
Антитеррористические учения спецподразделений Росгвардии и Народной вооруженной полиции КНР "Сотрудничество – 2017" завершились в среду в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Торжественная церемония спуска флагов РФ и КНР состоялась в учебном центре, расположенном в городе Иньчуань. В мероприятиях, посвященных окончанию учений, приняли участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и главнокомандующий войсками Народной вооруженной полиции Китая генерал-полковник Ван Нин.
Меликов отметил, что дата и место будет зависеть от договоренности двух сторон.
Состоявшиеся учение было четвертным по счету, однако первым для Росгвардии, так как до этого все учения проводились в рамках полномочий, которыми были наделены внутренние войска.
"А поскольку войска Национальной гвардии имеют в своем составе больший диапазон для антитеррористических действий, то мы эти возможности использовали на этом учении. В частности, в составе нашей команды принимали участие спецподразделения специального отряда быстрого реагирования "Рысь". Это то подразделение, которое влилось в состав войск Национальной гвардии уже после реформы, и мы применили это подразделение здесь, чтобы учесть их специфику и дать возможность обменяться опытом по антитеррористическим действиям с нашими китайскими коллегами", — добавил Меликов.