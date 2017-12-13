Следующие российско-китайские антитеррористические учения пройдут в России

ИНЬЧУАНЬ (Китай), 13 дек – РИА Новости. Россия будет предлагать Китаю провести очередные росийско-китайские антитеррористические учения в России, ориентировочно они могут пройти во второй половине 2018 – начале 2019 года, заявил в среду первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

"Мы будем предлагать провести очередные антитеррористические учения на территории Российской Федерации. Мы это делаем регулярно, так как необходимо менять обстановку, регион, географию, задание на учение, чтобы они были более разносторонними, поэтому мы будем предлагать Российскую Федерацию. По времени, это перспектива второй половины 2018 – начала 2019 года", — заявил журналистам Меликов после церемонии завершения совместных антитеррористических учений.

Антитеррористические учения спецподразделений Росгвардии и Народной вооруженной полиции КНР "Сотрудничество – 2017" завершились в среду в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Торжественная церемония спуска флагов РФ и КНР состоялась в учебном центре, расположенном в городе Иньчуань. В мероприятиях, посвященных окончанию учений, приняли участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и главнокомандующий войсками Народной вооруженной полиции Китая генерал-полковник Ван Нин.

Меликов отметил, что дата и место будет зависеть от договоренности двух сторон.

Состоявшиеся учение было четвертным по счету, однако первым для Росгвардии, так как до этого все учения проводились в рамках полномочий, которыми были наделены внутренние войска.

"А поскольку войска Национальной гвардии имеют в своем составе больший диапазон для антитеррористических действий, то мы эти возможности использовали на этом учении. В частности, в составе нашей команды принимали участие спецподразделения специального отряда быстрого реагирования "Рысь". Это то подразделение, которое влилось в состав войск Национальной гвардии уже после реформы, и мы применили это подразделение здесь, чтобы учесть их специфику и дать возможность обменяться опытом по антитеррористическим действиям с нашими китайскими коллегами", — добавил Меликов.