В Китае завершилось учения Росгвардии и народной полиции КНР

ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Антитеррористические учения спецподразделений Росгвардии и Народной вооруженной полиции КНР "Сотрудничество – 2017" завершились в среду в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая.

Торжественная церемония спуска флагов РФ и КНР состоялась в учебном центре, расположенном в городе Иньчуань.

В мероприятиях, посвященных окончанию учений, приняли участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и главнокомандующий войсками Народной вооруженной полиции Китая генерал-полковник Ван Нин.

Церемония закрытия прошла на полигоне воинской части, где российские и китайские спецназовцы продемонстрировали практические навыки, полученные в течение двухнедельных тренировок.

Как сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии, сводные подразделения специального назначения выполнили задачи по десантированию из вертолетов, штурму высотного здания, поиску и нейтрализации вооруженных преступников, укрывшихся в городском массиве, освобождению заложников, удерживаемых в транспортном средстве, произвели стрельбы из различных видов оружия и боевых машин, показали мастерство владения приемами рукопашного боя.

Генерал-полковник Сергей Меликов подчеркнул, что учения носили сугубо оборонительный антитеррористический характер.

"В ходе маневров особое внимание уделялось вопросам совершенствования оперативной и тактической совместимости наших специальных подразделений", — сказал первый заместитель директора Росгвардии. Он отметил, что спецподразделения, которые были задействованы в учениях, продемонстрировали высокую эффективность в обеспечении безопасности двух государств.

По его словам, участники учения, несмотря на языковой барьер, подружились, сблизились, обменялись опытом, проверили на практике возможности имеющихся на оснащении подразделений различных образцов специального вооружения, техники и средств.

Он выразил уверенность в том, что полученный опыт будет использован при планировании и проведении очередного китайско-российского антитеррористического учения.

В свою очередь генерал-полковник Ван Нин отметил, что все участники учений не только тесно сотрудничали, перенимали опыт друг друга, но и обменивались мнениями по концепции тренировок и профессиональным навыкам.

"Все намеченные цели были достигнуты. Позвольте мне от имени Народной вооруженной полиции Китая поздравить в связи с успешным проведением этих совместных антитеррористических учений, выразить свое высочайшее уважение всем участникам учений, а также искреннюю благодарность бойцам Росгвардии за ваши активные усилия", — сказал Ван Нин.

Тактико-специальное учение "Сотрудничество-2017" стартовало 2 декабря 2017 года. В нем приняли участие военнослужащие Центра специального назначения "Витязь" и впервые сотрудники специального отряда быстрого реагирования "Рысь" Росгвардии. Китайская сторона была представлена отрядом специального назначения "Пустынные лисы", который ранее также не привлекался к подобным мероприятиям.

В ходе учения были отработаны различные вопросы, связанные с организацией и проведением совместных специальных антитеррористических мероприятий. Особенностью учения стало выполнение задач с использованием вооружения, военной техники и средств связи Народной вооруженной полиции КНР.

Кроме того, в ходе учения была протестирована экспериментальная форма одежды для войск национальной гвардии РФ. В частности, была протестирована боевая экипировка, предназначенная для выполнения задач в различных климатических районах при низких и высоких температурах окружающей среды.

В целом предлагаемая форма одежды отвечает требованиям Росгвардии. Расцветка снижает заметность военнослужащих и сотрудников в полевых условиях, в том числе в лесу, пустынной и горной местности. Она также обеспечивает комфортность ношения, влаго- и теплозащиту и сохраняет свои качества при длительном ношении.