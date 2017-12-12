МВД считает волну ложных сообщений об угрозе взрывов кибератакой на Россию

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 10.9% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

10.4% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

66.5% Узнал(а) о случившемся из новостей

12.2% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать . МВД считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов, заявил РИА Новости во вторник замглавы ведомства Игорь Зубов.

"По интенсивности мы можем говорить, что, по сути, речь шла о кибернападении на территорию РФ", — сказал собеседник агентства.