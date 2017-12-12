Ветераны Росгвардии попросили вернуть льготы ветеранам военной службы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ветераны Росгвардии обратились в Российский организационный комитет "Победа" c инициативой о возвращении федеральных льгот ветеранам военной службы, сообщил на брифинге во вторник советник директора ведомства и председатель Совета ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка Петр Ровенский.
"Ряд ветеранов, в том числе наша ветеранская организация, подготовили соответствующие предложения. Эти предложения войдут в доклад президенту на заседании РОК "Победа" о государственной политике в отношении ветеранов", — сказал Ровенский.
По его словам, после вступления в силу закона "о монетизации льгот" в 2014 году ветераны военной службы лишились федеральных льгот, в связи с тем, что эта категория была исключена из закона "О ветеранах". При этом Ровенский апеллирует к тому, что ветераны труда продолжают получать льготы на федеральном уровне, что является, по его мнению, несправедливым.
"Сейчас ветеранов боевых действий — их все меньше и меньше. Контртеррористические операции закончились, ведь так? А нынешние, которые служат, которые в Чечне не были, они станут ветеранами военной службы. Отслужат 20 лет, а льгот никаких. И тогда возникнут мысли у его жены: а чего он тогда не пошёл электросварщиком? Получил бы ветерана труда, там какие-нибудь льготы есть. Согласитесь, что это крайне несправедливо", — сказал он.
Как сообщил Ровенский, ссылаясь на текст доклада, предлагается законодательно утвердить меры социальной защиты ветеранов военной службы на федеральном уровне, а также внести дополнения в законодательные и нормативные акты, обеспечивающие льготами инвалидов, получивших увечья в результате боевых действий. Кроме того, ветераны предлагают создать федеральный орган исполнительной власти по делам ветеранов и внести в Гражданский кодекс РФ изменения, которые разрешат государственным учреждениям (министерствам и ведомствам) оказывать финансовую поддержку общероссийским организациям ветеранов.
В России 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии — ведомства, созданного на базе внутренних войск и спецподразделений МВД. На фото: боец подразделения СОБР во время подготовки к учениям Дальневосточного таможенного управления по освобождению судна, захваченного террористами.
О создании Росгвардии Владимир Путин объявил 5 апреля 2016 года. В июле был подписан соответствующий закон. На фото: военнослужащие во время военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном.
В новую структуру вошли внутренние войска, отряды полиции специального назначения и вневедомственная охрана. На фото: военнослужащий Национальной гвардии во время преодоления штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
Национальная гвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ. На фото: бойцы роты особого назначения во время показательных выступлений на площади Нахимова в Севастополе.
Кроме того, ведомству поручено контролировать частную охранную деятельность и оборот оружия. На фото: военнослужащие отряда специального назначения внутренних войск "Витязь" во время занятий по парашютной подготовке в Московской области.
В войсках национальной гвардии предусмотрены как воинские должности, так и должности сотрудников полиции и госслужащих. На фото: квалификационные испытания на право ношения черного берета ОМОН на базе в Екатеринбурге.
Структура Росгвардии включает центральный аппарат, округа войск Национальной гвардии и территориальные органы в каждом субъекте, а также воинские соединения и части. На фото: щенок кинологической службы Росгвардии общается с военнослужащим.
Согласно президентскому указу, штатная численность центрального аппарата Росгвардии составляет 2,1 тысячи человек. На фото: военнослужащие подразделений специального назначения и разведки войск Росгвардии во время марш-броска на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
Военнослужащий подразделения специального назначения Федеральной службы войск Росгвардии во время церемонии вручения краповых и темно-зеленых беретов на квалификационных испытаниях в Новосибирской области.
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