Ветераны Росгвардии попросили вернуть льготы ветеранам военной службы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ветераны Росгвардии обратились в Российский организационный комитет "Победа" c инициативой о возвращении федеральных льгот ветеранам военной службы, сообщил на брифинге во вторник советник директора ведомства и председатель Совета ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка Петр Ровенский.

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"Ряд ветеранов, в том числе наша ветеранская организация, подготовили соответствующие предложения. Эти предложения войдут в доклад президенту на заседании РОК "Победа" о государственной политике в отношении ветеранов", — сказал Ровенский.

По его словам, после вступления в силу закона "о монетизации льгот" в 2014 году ветераны военной службы лишились федеральных льгот, в связи с тем, что эта категория была исключена из закона "О ветеранах". При этом Ровенский апеллирует к тому, что ветераны труда продолжают получать льготы на федеральном уровне, что является, по его мнению, несправедливым.

"Сейчас ветеранов боевых действий — их все меньше и меньше. Контртеррористические операции закончились, ведь так? А нынешние, которые служат, которые в Чечне не были, они станут ветеранами военной службы. Отслужат 20 лет, а льгот никаких. И тогда возникнут мысли у его жены: а чего он тогда не пошёл электросварщиком? Получил бы ветерана труда, там какие-нибудь льготы есть. Согласитесь, что это крайне несправедливо", — сказал он.

Как сообщил Ровенский, ссылаясь на текст доклада, предлагается законодательно утвердить меры социальной защиты ветеранов военной службы на федеральном уровне, а также внести дополнения в законодательные и нормативные акты, обеспечивающие льготами инвалидов, получивших увечья в результате боевых действий. Кроме того, ветераны предлагают создать федеральный орган исполнительной власти по делам ветеранов и внести в Гражданский кодекс РФ изменения, которые разрешат государственным учреждениям (министерствам и ведомствам) оказывать финансовую поддержку общероссийским организациям ветеранов.