Чайка представил главе Интерпола претензии и пожелания по сотрудничеству

ЛИОН (Франция), 12 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе встречи с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком в штаб-квартире организации во французском Лионе рассказал о претензиях и пожеланиях российской стороны, касающихся сотрудничества.

"Состоялся конструктивный диалог, мы высказали свои претензии, устранение которых помогло бы нам более конструктивно сотрудничать. Мы высказали свои пожелания по совершенствованию нормативно-правовой базы Интерпола, которое даст нам возможность более эффективно работать по всем проблемам, связанным с розыском преступников, борьбой с организованной преступностью", — сказал Чайка.

Он отметил, что российская сторона "высказала пожелания, чтобы был какой-то механизм рассмотрения споров, которые возникают между руководством Интерпола и страной, которая объявляет в розыск преступника".

"Состоялся очень хороший конструктивный диалог, мы понимали друг друга и то, о чем говорим", — подчеркнул Чайка.

В российскую делегацию, которая прибыла во Францию с рабочим визитом, вошли также заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян и представители подразделений Генеральной прокуратуры РФ.