Чайка представил главе Интерпола претензии и пожелания по сотрудничеству

ЛИОН (Франция), 12 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе встречи с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком в штаб-квартире организации во французском Лионе рассказал о претензиях и пожеланиях российской стороны, касающихся сотрудничества.
Он отметил, что российская сторона "высказала пожелания, чтобы был какой-то механизм рассмотрения споров, которые возникают между руководством Интерпола и страной, которая объявляет в розыск преступника".
"Состоялся очень хороший конструктивный диалог, мы понимали друг друга и то, о чем говорим", — подчеркнул Чайка.
В российскую делегацию, которая прибыла во Францию с рабочим визитом, вошли также заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян и представители подразделений Генеральной прокуратуры РФ.