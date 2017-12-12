Российские военные провели учения в Абхазии

Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото

Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек – РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе трехдневных учений подорвали подземные ходы условного противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"На полигоне "Нагвалоу" в условиях равнинно-лесистой местности военнослужащие определили слабые места земляных и бревенчатых перегородок подземных лазов и помещений, после чего заложили взрывчатку и произвели подрыв", — сказал он.

Также на учениях инженеры базы совершат подрывы металлических труб, имитаций мостов и малоэтажных зданий противника. Военнослужащие взрывным способом оборудуют котлованы для оперативной маскировки личного состава и военной техники, добавил Астафьев.

В завершении специальных учений личный состав отработает навыки в разминировании местности и инфраструктуры, установлении минных полей и возведении фортификационных сооружений для подразделений.

Всего в учениях принимают участие около 100 военных инженеров и саперов базы, задействовано до 30 единиц специальной штатной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИMР-2 на базе танка Т-72, быстроходная траншейная машина БТМ-3 и мостовой танковый укладчик МТУ-20, заключил представитель ЮВО.