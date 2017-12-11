Россия и Индия обсуждают расширение сотрудничества в разработке вооружений

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек — РИА Новости. Россия и Индия обсуждают возможность расширения сотрудничества по совместной разработке вооружений, их продвижения в третьи страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Совместное предприятие, производящее самую лучшую в мире ракету "БраМос", является нашей гордостью. Обсуждаются планы по совместной разработке другого вооружения, включая его продвижение в третьи страны. Это будет включать дальнейшую передачу российских ноу-хау", — сказал он, выступая с лекцией в Нью-Дели.

По словам Лаврова, "сфера нашего военного и технического сотрудничества с Индией характеризуется уникальным уровнем доверия — будь то прямые поставки или совместное производство оружия или различного военного оборудования". "Очень хорошо известно, что российские предложения в сфере военного или технического сотрудничества остаются лучшей альтернативой для Индии. Предпринимаются шаги для улучшения постпродажного обслуживания нашего вооружения", — отметил глава МИД РФ.