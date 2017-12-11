МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по общественной безопасности на своем заседании рассмотрела вопросы, связанные с участием граждан в поддержании правопорядка, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

На заседании обсуждались дополнительные правовые и организационные меры, направленные на совершенствование работы по привлечению граждан и общественных объединений к охране правопорядка.

"В этой связи обращено внимание на необходимость повышения материально-технического обеспечения деятельности дружинников и их социальной защищенности, а также расширения участия в этой работе субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Также отмечена важность дальнейшей работы по внесению изменений в российское законодательство, в том числе, предусматривающих установление ответственности за неповиновение законным требованиям народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, а также за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка.