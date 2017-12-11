ВДВ получили разведывательные химические машины

РЯЗАНЬ, 11 дек – РИА Новости. Воздушно-десантные войска РФ приняли на вооружение разведывательные химические машины, созданные в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Повозка-2", сообщил командующий войсками Андрей Сердюков.
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Рассказывая о перспективных разработках ВДВ, командующий отметил работу над новыми средствами ПВО по ОКР "Барнаул-Т". По его словам, уже приняты "на снабжение" десантируемый модуль планирования, который может одновременно сопровождать до 100 воздушных объектов, и десантируемый модуль разведки и управления, способный обнаруживать цели на расстоянии до 40 километров.
"В рамках совершенствования системы управления ВДВ и расширения возможностей автоматизированного управления войсками проводится ОКР "Кассиопея-Д". В результате появится базовый комплекс средств связи и автоматизированного управления, который будет устанавливаться на базовом бронированном гусеничном шасси БМД-4М, БТР-МДМ", — добавил Сердюков.