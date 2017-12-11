ВДВ провели более 400 учений в 2017 году

РЯЗАНЬ, 11 дек — РИА Новости. Воздушно-десантные войска России увеличили интенсивность подготовки в 2017 году, приняв участие более чем в 400 учений, заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны? Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Результаты 68.2% Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

4.3% Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

27.5% Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Все опросы Голосовать

"В 2017 году было поведено более 400 тактических и командно-штабных учений, из них около 300 — с привлечением артиллерии и ПВО. Интенсивность проводимых мероприятий с боевой стрельбой увеличилась более чем на 6%", — сказал Сердюков в ходе сбора руководящего состава ВДВ, который проводится в период с 11 по 15 декабря на базе Рязанского парашютно-десантного полка под его руководством.

По его словам, интенсивность боевой подготовки ВДВ имеет хорошую динамику по сравнению с аналогичными периодами 2015-2016 годов.