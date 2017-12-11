ВДВ провели более 400 учений в 2017 году

РЯЗАНЬ, 11 дек — РИА Новости. Воздушно-десантные войска России увеличили интенсивность подготовки в 2017 году, приняв участие более чем в 400 учений, заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
68.2%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.5%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
По его словам, интенсивность боевой подготовки ВДВ имеет хорошую динамику по сравнению с аналогичными периодами 2015-2016 годов.