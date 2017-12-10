Офицер ВВС США рассказал о "бочке" американского истребителя вокруг Ту-95

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Подполковник запаса ВВС США Роберт Силер рассказал порталу The Aviationist о том, как американские истребители-перехватчики в 1970-е годы выполняли фигуры высшего пилотажа рядом с советскими стратегическими бомбардировщиками.

Накануне ресурс опубликовал фотографию, на которой запечатлены советский Ту-95 и перехватчик F-4 Phantom II в момент выполнения "бочки" — разворота на 360 градусов вокруг горизонтальной оси с сохранением направления полета. Автором снимков оказался Силер, служивший в то время штурманом-оператором систем бортового вооружения.

"We Did Barrel Rolls Around Tu-95s At The Request Of The Soviets": F-4 WSO Explains The Story Of The Phantom Upside Down Near Bear https://t.co/AMiAaJt5M9 pic.twitter.com/2pTtZPkwBw — The Aviationist (@TheAviationist) 9 декабря 2017 г.

Эпизод произошел в конце 1973-го — начале 1974 года вблизи Исландии. По словам Силера, в те времена ВВС США в среднем дважды в неделю перехватывали "Медведей" (Bear — Ту-95 в кодификации НАТО. — Прим. ред.). Обычно это происходило по пятницам и воскресеньям, когда советские самолеты совершали учебные перелеты из Мурманска на Кубу.

"Мы назвали эти полеты развлекательными. Как правило, мы делали "бочки" по просьбе советских экипажей. Они подавали сигналы, когда хотели, чтобы мы выполнили трюк, и тоже фотографировали нас", — вспоминает Силер.

Подполковник подчеркнул, что маневры не представляли никакой опасности. Кроме того, в те годы холодная война сбавила обороты и отношения между военными улучшились, добавил он.