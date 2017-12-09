МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Американские санкции никак не скажутся на развитии российских технологий, в том числе в ракетной отрасли, заявил РИА Новости в субботу глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Накануне издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации сообщил о том, что президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

​"Одобренные американским президентом санкции в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области ракетных технологий, никоим образом не ослабят российскую экономику", – сказал Бондарев.

"Считаю, что американское руководство ведёт себя глупо, подло и непорядочно. Никаких нарушений РСМД со стороны России не было ни разу. Сами же американцы периодически на этом "попадались". Целью введения новых санкций американцы заявили "изменение экономических планов России". Думаю, их ждёт глубокое разочарование", — сказал Бондарев.

По его словам, экономика и промышленность России вполне самостоятельны. "С самого начала этой санкционной эпопеи Россия ведёт планомерную и очень успешную работу по импортозамещению, по минимизации зависимости от американских платёжных систем и долларовой валюты. Хотя, конечно, в современных условиях полной экономической автаркии у такой большой страны, как наша, просто не может быть", — добавил он.

При этом, по словам сенатора, США сами находятся в определенной экономической зависимости от России, в частности, используя для своих спутниковых программ российские ракетные двигатели.

"Мы же можем разрабатывать высокотехнологичную продукцию для внутреннего потребления на свои собственные деньги, а также обеспечивать энергетическими ресурсами внутренний спрос", — подчеркнул Бондарев.

Сенатор считает, что у России есть определённая экономическая зависимость и от США, и от других стран, иного и быть не может в мире глобализации и тесной взаимной интеграции мировых экономических акторов, "но наша заинтересованность в иностранцах не касается стратегических сфер, сфер безопасности, непосредственного жизнеобеспечения граждан и долгосрочного, устойчивого развития страны", пояснил политик.