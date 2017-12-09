МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Около 640 военных получили звание Героя России за 25 лет, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что 76 из которых продолжают службу в ВС России. Среди них не только участники боевых действий, но и военнослужащие, совершившие геройский подвиг в мирное время.
Памятная дата была установлена в 2007 году после того, как президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
Подробнее о звании Героя Российской Федерации читайте в справке РИА Новости >>