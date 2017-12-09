Около 640 военных получили звание Героя России за 25 лет

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Около 640 военных получили звание Героя России за 25 лет, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Сегодня, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия… Всего за 25 лет со дня учреждения звания Героя Российской Федерации высшую награду страны получили 637 военнослужащих", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 76 из которых продолжают службу в ВС России. Среди них не только участники боевых действий, но и военнослужащие, совершившие геройский подвиг в мирное время.

Памятная дата была установлена в 2007 году после того, как президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

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