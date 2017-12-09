В НАК рассказали подробности ликвидации трех боевиков

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правоохранители ликвидировали троих бандитов в Ставрополе при попытке прорыва из блокированного дома, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее в УФСБ по краю сообщили, что трое боевиков обезврежены в результате КТО в Ставрополе.

Отмечается, что дом, в котором засели бандиты, и прилегающая к нему территория были оцеплены силами правопорядка. Проживающие в близлежащих зданиях граждане эвакуированы.

"Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. В ходе последовавшего затем огневого контакта трое бандитов были нейтрализованы, в доме, где они укрывались, произошел взрыв", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте работают взрывотехники ФСБ, также осуществляется опознание нейтрализованных преступников. Режим КТО в Ставрополе отменен.