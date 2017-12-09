В части Ставрополя ввели режим КТО

ПЯТИГОРСК, 9 дек — РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в части города Ставрополя, сообщает УФСБ по краю.

"Принято решение о проведении 00.30 мск воскресенья контртеррористической операции (КТО) на части территории Ставрополя, ограниченной улицей Тельмана от улицы Пушкина до улицы Партизанской, улицей Партизанской от улицы Тельмана до улицы Серова, улицей Черняховского от улицы Серова до улицы Пономарева, улицей Пономарева от улицы Черняховского до улицы Пушкина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что режим КТО введен в целях пресечения или раскрытия совершенного террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства.

По данным УФСБ, на территории, в пределах которой введен правовой режим КТО, допускается применение специальных мер и временных ограничений.