Военные заявили о снижении уровня коррупции в военкоматах

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Военные прокуроры в этом году добились снижения количества коррупционных преступлений в военкоматах почти на треть по сравнению с 2016 годом, сообщил в интервью РИА Новости главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
По его словам, в этом году прокуроры выявили 66 преступлений, связанных с получением взятки, при этом более чем в два раза уменьшилось количество превышений полномочий и более чем в три раза – должностных подлогов.
Всего в 2016 году за коррупцию уголовную ответственность понесли 65 сотрудников военкоматов, в 2017 году – 37.
"По-прежнему выявляются факты незаконных отсрочек от призыва на военную службу либо освобождения от нее. Как правило, на такие решения призывных комиссий влияют отдельные работники военкоматов, которые за незаконное вознаграждение вносят в документы воинского учета призывника ложные сведения", — сообщил Петров.