Военные заявили о снижении уровня коррупции в военкоматах

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Военные прокуроры в этом году добились снижения количества коррупционных преступлений в военкоматах почти на треть по сравнению с 2016 годом, сообщил в интервью РИА Новости главный военный прокурор РФ Валерий Петров.

"Уровень коррупции среди сотрудников военкоматов в 2016 году был относительно высоким, но эффективные антикоррупционные меры позволили снизить число таких деяний в 2017 году почти на треть", — сказал Петров.

По его словам, в этом году прокуроры выявили 66 преступлений, связанных с получением взятки, при этом более чем в два раза уменьшилось количество превышений полномочий и более чем в три раза – должностных подлогов.

Всего в 2016 году за коррупцию уголовную ответственность понесли 65 сотрудников военкоматов, в 2017 году – 37.

"По-прежнему выявляются факты незаконных отсрочек от призыва на военную службу либо освобождения от нее. Как правило, на такие решения призывных комиссий влияют отдельные работники военкоматов, которые за незаконное вознаграждение вносят в документы воинского учета призывника ложные сведения", — сообщил Петров.

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