Косачев назвал риски отказа от ДРСМД

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) нуждается в сохранении и дополнении, отказ от соглашения представляет опасность для мировой стабильности, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Тридцать лет назад, 8 декабря 1987 года в Вашингтоне состоялась советско-американская встреча на высшем уровне, в ходе которой Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
"Договор о ракетах средней и меньшей дальности — один из краеугольных камней мировой системы безопасности. В своё время он устранил жесткий "клинч" СССР и США, связанный с размещением в Европе советских ракет "СС-20" по натовской классификации и, соответственно, американских "Першингов 2", — сказал Косачев РИА Новости в пятницу.
Сенатор называет этот договор "прежде всего проевропейским". Поскольку для США дальность ракет, подпадающих под его действие (500-5500 км) не представляет непосредственной угрозы, а вот для Европы она является стратегической.
По словам Косачева, "к договору на сегодня есть вопросы — ведь с 1987 года военно-технический прогресс не стоял на месте". И сегодня, например, некоторые типы беспилотников вполне подходят по характеристикам к классу систем, запрещённых ДРСМД. К тому же договор не охватывает ракеты других стран, помимо США и России, сказал парламентарий.
"Но это лишь означает, что его нужно сохранять и дополнять, а никоим образом не отменять. И именно поэтому попытка США, где опять "закопёрщиком" выступает воинствующий Конгресс, "подкопаться" под ДРСМД в их любимой ныне манере — "нам кажется, что Россия что-то нарушила, доказательства не предъявим, но считаем себя ничем не связанными" — очень опасна", — подчеркнул сенатор.
Косачев заключил, что Россия "на всех возможных площадках" будет обсуждать эту тему, прежде всего со странами Европы. "Но будем ли мы услышаны — это вопрос, на который мы не можем дать 100% ответ", — заключил он.
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