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Косачев назвал риски отказа от ДРСМД

10:2508.12.2017
(обновлено: 10:26 08.12.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКонстантин Косачев. Архивное фотоКонстантин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) нуждается в сохранении и дополнении, отказ от соглашения представляет опасность для мировой стабильности, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Уничтожение ракет РСМД на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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К 30-летию ДРСМД: реален ли новый Карибский кризис, если не будет договора
По его мнению, европейцы более чем США заинтересованы в реализации договора.

Тридцать лет назад, 8 декабря 1987 года в Вашингтоне состоялась советско-американская встреча на высшем уровне, в ходе которой Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Договор о ракетах средней и меньшей дальности — один из краеугольных камней мировой системы безопасности. В своё время он устранил жесткий "клинч" СССР и США, связанный с размещением в Европе советских ракет "СС-20" по натовской классификации и, соответственно, американских "Першингов 2", — сказал Косачев РИА Новости в пятницу.

Сенатор называет этот договор "прежде всего проевропейским". Поскольку для США дальность ракет, подпадающих под его действие (500-5500 км) не представляет непосредственной угрозы, а вот для Европы она является стратегической.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Слухи о смерти сильно преувеличены: договор по РСМД отмечает тридцатилетие
"Поэтому мы так серьезно реагируем на сигналы о том, что США под предлогами якобы нарушений со стороны России, ни разу не доказав их и ссылаясь на якобы закрытые данные, сами размешают системы — пусковые установки, которые могут использоваться для запуска РСМД. И в частности — "Томагавков", — пояснил он.

По словам Косачева, "к договору на сегодня есть вопросы — ведь с 1987 года военно-технический прогресс не стоял на месте". И сегодня, например, некоторые типы беспилотников вполне подходят по характеристикам к классу систем, запрещённых ДРСМД. К тому же договор не охватывает ракеты других стран, помимо США и России, сказал парламентарий.

"Но это лишь означает, что его нужно сохранять и дополнять, а никоим образом не отменять. И именно поэтому попытка США, где опять "закопёрщиком" выступает воинствующий Конгресс, "подкопаться" под ДРСМД в их любимой ныне манере — "нам кажется, что Россия что-то нарушила, доказательства не предъявим, но считаем себя ничем не связанными" — очень опасна", — подчеркнул сенатор.

Уничтожение ракет средней и меньшей дальности по договору между СССР и США. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Куйдин
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Юбилей договора о РСМД: соблюдается только формально
Он полагает, что беспокоить она должна не только Россию, но и всю Европу — ведь в своё время именно волна европейских протестов во многом ударила по планам размещения "Першингов". "Если сегодня Европа смолчит, то сама не заметит, как получит серьезнейшую стратегическую угрозу у себя дома, причём на фоне обострившихся отношений с Россией и свернутых диалогов в сфере безопасности", — отметил Косачев.

Косачев заключил, что Россия "на всех возможных площадках" будет обсуждать эту тему, прежде всего со странами Европы. "Но будем ли мы услышаны — это вопрос, на который мы не можем дать 100% ответ", — заключил он.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>

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