МИД о договоре РСМД: Москва не приемлет язык ультиматумов

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Москва не приемлет попыток Вашингтона разговаривать языком ультиматумов, оказывать военно-политическое и санкционное давление на Россию, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с ситуацией вокруг договора о РСМД.

Восьмого декабря исполняется тридцать лет со дня подписания Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (Договор о РСМД).

"Все три десятилетия Российская Федерация сохраняет твердую приверженность Договору о РСМД и неукоснительно его соблюдает. Мы добиваемся того же от США, достаточно вольно трактующих существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений, и одновременно продолжающих выдвигать в наш адрес голословные обвинения в нарушении соглашения", — заявили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что "это событие стало важной вехой на пути отказа от стереотипов "холодной войны". "Заключение Договора сыграло существенную роль в укреплении европейской и глобальной безопасности и стабильности. В соответствии с ним ликвидированы два класса ракетно-ядерных вооружений. Был сделан важный шаг в деле ядерного разоружения", — говорится в комментарии.

В МИД РФ выразили сожаление, что "так и не удалось реализовать предложенную Россией в 2007 году инициативу по приданию режиму Договора о РСМД универсального характера". "Тем самым можно было бы избежать нарастания проблем и негативных тенденций, связанных с ракетным распространением", — заявили в ведомстве.

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