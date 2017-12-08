МИД о договоре РСМД: Москва не приемлет язык ультиматумов

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Москва не приемлет попыток Вашингтона разговаривать языком ультиматумов, оказывать военно-политическое и санкционное давление на Россию, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с ситуацией вокруг договора о РСМД.
"Все три десятилетия Российская Федерация сохраняет твердую приверженность Договору о РСМД и неукоснительно его соблюдает. Мы добиваемся того же от США, достаточно вольно трактующих существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений, и одновременно продолжающих выдвигать в наш адрес голословные обвинения в нарушении соглашения", — заявили в ведомстве.
В МИД РФ выразили сожаление, что "так и не удалось реализовать предложенную Россией в 2007 году инициативу по приданию режиму Договора о РСМД универсального характера". "Тем самым можно было бы избежать нарастания проблем и негативных тенденций, связанных с ракетным распространением", — заявили в ведомстве.
Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>