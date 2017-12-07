Рособоронэкспорт обсуждает поставки вертолетов Ка-52 в Египет

Ка-52 обладает большим потенциалом модернизации. В будущем планируется увеличить взлетный вес машины и унифицировать стоящие у нее на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".

Ка-52 обладает большим потенциалом модернизации. В будущем планируется увеличить взлетный вес машины и унифицировать стоящие у нее на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".