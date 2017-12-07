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Безопасность

Юбилей договора о РСМД: соблюдается только формально

12:0707.12.2017
(обновлено: 12:08 07.12.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Архивное фотоРакетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Тридцать лет спустя подписания, бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) переживает не лучшие времена: Россия и США обмениваются обвинениями в обходе его ключевых положений и грозят выходом из соглашения. При этом формально договор продолжает соблюдаться.

Об актуальности договора, несмотря на развитие новых систем вооружения воздушного и морского базирования, трудностях при его подготовке и последствиях возможного выхода РИА Новости рассказали известные военные эксперты.

Предыстория

Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Какая здесь логика?". Эксперт о заявлении США про ядерный арсенал России
Тридцать лет назад, 8 декабря 1987 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали в Вашингтоне одно из важнейших советско-американских соглашений, обеспечивающее стратегический баланс сил между двумя державами и безопасность в Европе — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Согласно договору, вступившему в силу 1 июня 1988 года, стороны брали на себя обязательства не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

В рамках его исполнения к июню 1991 года США уничтожили 846 ракетных комплексов "Першинг-2", "Першинг-1А" и "BGM-109G" (ракета Tomahawk наземного базирования). Советская сторона "пожертвовала" гораздо большим количеством вооружений, утилизировав 1846 ракетных систем РСД-10 "Пионер", "Р-12", "Р-14" (средней дальности), ОТР-22 "Темп-С" и ОТР-23 "Ока" (все три – малой дальности).

Предпосылки соглашения

Танк M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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У красной черты. Как именно США планируют "сдержать агрессию России"
Эксперты сходятся во мнении, что от подписания договора в полной мере выиграли как США, так и Советский Союз, поскольку на исходе холодной войны в арсенале Москвы и Вашингтона были вооружения, представлявшие непреодолимую угрозу для противника и способные спровоцировать даже ядерную войну.

По словам президента Академии геополитических проблем доктора военных наук Константина Сивкова, основную угрозу для НАТО в Европе представляли советские комплексы "Пионер", снаряженные мегатонным боевым зарядом и обладавшие дальностью действия 5000 километров. Поскольку это оружие не попадало под действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, СССР мог производить его в неограниченных количествах и размещать в европейском регионе, угрожая ключевым союзникам Соединенных Штатов.

"Тогда Союз имел на западном театре военных действий около 700 мобильных ракетных комплексов средней дальности "Пионер". Боевая часть одной такой ракеты могла гарантировано стереть с лица земли один город, и поэтому её называли "могильщиком Европы" — устранить это оружие для Запада было жизненно важным", — рассказал собеседник агентства.

В то же время на руках у Америки был козырь, которому в тот момент советская сторона ничего не могла противопоставить: баллистические ракеты "Першинг-2". Несмотря на то, что их максимальная дальность поражения была в два раза меньше, чем у "Пионеров" (2500 километров), а боевой заряд составлял порядка 80 килотонн, эти комплексы отличались исключительной точностью.

Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41
© Фото : U.S. Navy
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"Этим оружием США имели возможность гарантированно уничтожить все советские командные пункты, вне зависимости от их защищенности, на европейской части СССР. То есть в ту пору Америка имела все возможности нанести нам обезглавливающий удар, в результате которого погибло бы не только всё руководство страны, но и были бы парализованы наши стратегические ядерные силы", — сказал эксперт.

Сивков подчеркнул, что при таком сценарии СССР не мог бы пойти на ответный удар, поскольку для пуска межконтинентальной баллистической ракеты необходимо получить шифр-блок, который давал бы деблокирующую команду.

Трудные переговоры

Трамп под колпаком у Путина
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
Трамп под колпаком у Путина. Шпионский фельетон
Схожего мнения о взаимной выгоде договора РСМД придерживается генерал-полковник Леонид Ивашов, возглавлявший в то время управление делами Минобороны СССР и непосредственно участвовавший в подготовке данного документа. Эксперт считает, что Советский Союз должен был занимать более жесткие переговорные позиции и добиться больших уступок от США.

"Мы (советские военные специалисты) настаивали на том, чтобы ограничить действия договора только Европой и нашей территорией до Урала. Во-вторых, сокращение должно быть поэтапным: сколько сокращают вооружений американцы, столько и мы", — вспоминает Ивашов.

По мнению генерала, составить документ, максимально соответствующий интересам СССР, не получилось "из-за политической близорукости Михаила Горбачева", который, "движимый идеями "перезагрузки" отношений с Вашингтоном, отказывался вдаваться в важные нюансы".

"Работа над ним (Договором РСМД) шла тяжело, поскольку Горбачев отказывался понимать некоторые вещи. Например, мы говорили ему, что нельзя сопоставлять американские "Першинги", летящие на 2500 километров, с нашими более мощными и летящими в два раза дальше "Пионерами". На это Горбачев нам говорил: "Что вы, считаете железо? Железо оно и есть железо", — посетовал эксперт.

Пуск ракеты Искандер-М
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
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Полярного мнения по данному вопросу придерживается Сивков, напомнивший о высокой точности "Першингов".

"Те, кто жалуются на то, что Москва принесла в жертву такой уникальный комплекс, как "Пионер" забывают, что при всем своем могуществе он не мог обеспечить точечное поражение цели, в отличие от "Першингов". При этом у американских ракет было очень маленькое подлетное время, если бы их запустили, то у Москвы было бы всего три минуты на решение о ядерном ударе по Вашингтону", — отметил он.

Трагедия "Оки"

Однако не только потеря "Пионеров" вызывает сегодня сожаление у российских военных экспертов и работников "оборонки". Одним из самых несправедливых пунктов договора РСМД, обернувшимся настоящей трагедией для коломенского Конструкторского бюро приборостроения, стало уничтожение новейших на тот момент оперативно-тактических ракетных комплексов "Ока". Фактическая дальность действия комплексов ограничивалась 400 километрами, что не соответствовало критериям документа.

Когда Россия испуганно сдастся генералу Данфорду. Фельетон-капитуляция
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Когда Россия испуганно сдастся генералу Данфорду. Фельетон-капитуляция
"Я узнал об этом решении, когда ко мне пришло совершенно секретное письмо на уничтожение. Вверху были перечислены надирадзевские (конструктор Александр Надирадзе) изделия, внизу – мое. Возмутившись, начал писать во все инстанции, в том числе в Центральный комитет партии. Объяснял, что это огромная ошибка", — говорится в статье "Опережение" разработчика "Оки" — генконструктора КБМ Сергея Непобедимого (1921-2014).

В свою очередь заместитель генконструктора КБМ Олег Мамалыга в своей книге "Дорога к "Искандеру-М" отмечал, что заинтересованные в уничтожении "Оки" форсировали события, настаивая на испытаниях комплекса, в ходе которых якобы должна быть доказана его способность поражать цели на расстоянии 500 километров. Подобные пуски были небезопасными, поскольку, преодолев свой максимум в 400 километров, дальше ракета летела по непредсказуемой траектории.

"Через три-четыре дня позвонил один из офицеров командного звена полигона Капустин Яр и сообщил, что прибыли пять ракет "Оки". Командованию полигона приказали пустить их на 500 километров. Мы пришли в ужас. Последствия такого пуска никто не мог предугадать. Ракета рассчитана на управляемый полёт в 400 километров. Если останется топливо, дальнейшая траектория движения уже не будет программной. Ракета может отклониться, уйти в сторону от цели, и тогда пострадают люди", — вспоминает учёный.

Запуск тактической ракеты армии США MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 5 июля 2017
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Чьи ракеты меньше? США грозятся выйти из Договора РСМД
К счастью, эти небезопасные испытания так и не состоялись, и "способность" комплекса поразить цель на расстоянии 500 километров не получила практических доказательств. Тем не менее, несмотря на резкое неприятие данной инициативы большинством военачальников, советское руководство приняло соответствующее решение, и едва начавшие поступать в армию ОТРК были утилизированы.

Такие решения Горбачева эксперты объясняют желанием последнего советского генсека "понравиться всему миру".

"Он (Горбачев) был уверен, что если мы сегодня обо всем договоримся, то уже завтра не будет гонки вооружений. Его обманули, хваля за рубежом, давая Нобелевскую премию, присваивая звание "лучший немец года" и так далее. Его трагедия в том, что он принес в жертву национальные интересы ради личного престижа", — считает Ивашов.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

Соблюдается только формально

С момента подписания Договора РСМД Россия и США высказывали друг другу взаимные упреки в нарушении и обходе главных положений соглашения.

Американский военнослужащий в резиденции посла США в России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Око за око: к чему приведет дипломатическое противостояние России и США
Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, занимавшийся оформлением международных договоров Минобороны, военным и военно-техническим сотрудничества со странами НАТО, охарактеризовал обвинения США как голословные.

"Они обвиняют нас в том, что мы якобы испытали и уже приняли на вооружение крылатые ракеты наземного базирования большой дальности, что является прямым нарушением договора о РСМД. Вся пикантность ситуации в том, что они не предъявляют никаких доказательств. Они предъявили пару каких-то снимков пусковой установки "Искандер" с удлиненной пусковой трубой, вот и все. А чтобы обвинять, нужны конкретные доказательства, телеметрия, результаты испытаний. Они говорят, что знают, но не могут раскрыть свои источники", — подчеркнул Бужинский.

Он также отметил, что на кораблях ВМС США стоят универсальные установки вертикального пуска Mk 41, в которые могут загружаться как крылатые ракеты "Томагавк", так и перехватчик типа "Стандарт".

"И непонятно, почему, если она на корабле, то "Томагавк" пускать может, а если ее перенести на землю, то нет. "Томагавк" и наземная ракета, которую США в свое время уничтожили по договору, это практически одна и та же ракета", — недоумевает эксперт.

Вооружение США
© Иллюстрация РИА Новости
"Съехали с катушек": США ставят под угрозу глобальную безопасность
В свою очередь главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский выразил мнение, что угроза в виде американских ракет средней дальности уже существует для России. После того, "как стороны ограничили один вид вооружений, в итоге мы получили ровно такие же вооружения или, может, даже более мощные, только воздушного и морского базирования", считает полковник.

"Если американский эсминец приходит на учения в Черное море и стоит в территориальных водах страны НАТО, например Румынии, на его борту 59 крылатых ракет "Томагавк", которые относятся к крылатым ракетам средней дальности. Такой же эсминец может прийти в порт Таллин — там подлетное время 10 минут до Петербурга. Также американцы создали целое семейство подводных лодок-носителей крылатых ракет (по 160 единиц на борту). Мы вообще не знаем, где они находятся. У американцев на авиабазе в Эмари (Эстония) находятся самолеты – 10 минут подлетного времени до Петербурга, 7 минут — до Пскова", — сказал эксперт.

При этом в 2017 году Сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год, предусматривающий выделение 58 миллионов долларов на разработку ракеты средней дальности наземного базирования в ответ на приписываемые России нарушения Договора РСМД. Документ поддержали большинство конгрессменов.

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) Мордовия и военнослужащие береговых войск на полигоне Балтийского флота в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Черная смерть": самые яркие операции русских морпехов
По мнению Мураховского, выделение Сенатом средств на разработку такого вооружения является еще одним этапом ухудшения двусторонних отношений. Эксперт считает, что сама выделенная сумма говорит о том, что это исследовательская, а не опытно-конструкторская работа, то есть средства выделены на научно-исследовательскую работу (НИР) по определению возможности создания такого вооружения и определения ее тактико-технических требований.

По его словам, эти научные исследования не являются формальным нарушением Договора РСМД, но если их итогом станет какая-либо опытно-конструкторская работа (создание составных частей изделия), то это будет прямым и грубым нарушением РСМД.

Мураховский считает, что, несмотря на то, что у обеих стран-участниц есть претензии друг к другу, соглашение формально соблюдается.

Водородная (термоядерная) бомба
© РИА Новости, Инфографика
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Водородная (термоядерная) бомба

Ящик Пандоры

Женщина читает газету в метро Лондона
© REUTERS / Kevin Coombs
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По словам Сивкова, Договор РСМД сохраняет актуальность, несмотря на то, что у России появилась система "Периметр", способная самостоятельно нанести ответный ядерный удар, даже если все системы выключены и командные пункты уничтожены.

По мнению эксперта, для Запада это соглашение менее актуально, так как США рассчитывают в случае "часа Х" ракетами средней и малой дальности отвлечь часть российского ядерного потенциала. Сивков предположил, что Америка рассчитывает на то, что сбить большое количество таких ракет Россия не сумеет, так как военный потенциал РФ "десятикратно меньше потенциала Советского Союза".

"Предположим, Америка выходит из РСМД, развертывает в Европе ракеты средний дальности. Россия, не имея возможности в сжатые сроки ответить на их удар, вынуждена будет перенаправить часть своего ракетно-ядерного потенциала на европейские объекты, тем самым отведя их от США",- считает собеседник агентства.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко также отметил значимость договора РСМД. По его мнению, возможный выход США из данного соглашения приведет к новой гонке вооружений и сделает невозможным надежный контроль стабилизирующих систем оружия.

Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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"Это будет ящик Пандоры, который повлечет за собой стратегические изменения в области контроля над вооружениями. Расчет США строится на том, что, выйдя из договора, они смогут разработать целый ряд ракет, которые раньше были запрещены, и разместить их на территории стран НАТО для создания новых ракетных и ядерных угроз для России. Расчёт на то, что Россия не сможет их должным образом парировать. Могу сказать, что ответы в любом случае реализованы РФ, а безопасность США не улучшится, а, наоборот, ухудшится. Потому что мы создадим ровно те же угрозы для США, что они создадут для территории России", — сказал эксперт.

Ивашов также выступил против выхода России или США из договора: "Если говорить о нынешней ситуации, я против того, чтобы мы выходили из этого договора, так как в этом случае американцы быстро смогут наполнить Европу крылатыми ракетами, а мы ответить им симметрично не сможем".

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