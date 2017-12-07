Юбилей договора о РСМД: соблюдается только формально

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Тридцать лет спустя подписания, бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) переживает не лучшие времена: Россия и США обмениваются обвинениями в обходе его ключевых положений и грозят выходом из соглашения. При этом формально договор продолжает соблюдаться.
Об актуальности договора, несмотря на развитие новых систем вооружения воздушного и морского базирования, трудностях при его подготовке и последствиях возможного выхода РИА Новости рассказали известные военные эксперты.
Предыстория
Согласно договору, вступившему в силу 1 июня 1988 года, стороны брали на себя обязательства не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.
В рамках его исполнения к июню 1991 года США уничтожили 846 ракетных комплексов "Першинг-2", "Першинг-1А" и "BGM-109G" (ракета Tomahawk наземного базирования). Советская сторона "пожертвовала" гораздо большим количеством вооружений, утилизировав 1846 ракетных систем РСД-10 "Пионер", "Р-12", "Р-14" (средней дальности), ОТР-22 "Темп-С" и ОТР-23 "Ока" (все три – малой дальности).
Предпосылки соглашения
По словам президента Академии геополитических проблем доктора военных наук Константина Сивкова, основную угрозу для НАТО в Европе представляли советские комплексы "Пионер", снаряженные мегатонным боевым зарядом и обладавшие дальностью действия 5000 километров. Поскольку это оружие не попадало под действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, СССР мог производить его в неограниченных количествах и размещать в европейском регионе, угрожая ключевым союзникам Соединенных Штатов.
"Тогда Союз имел на западном театре военных действий около 700 мобильных ракетных комплексов средней дальности "Пионер". Боевая часть одной такой ракеты могла гарантировано стереть с лица земли один город, и поэтому её называли "могильщиком Европы" — устранить это оружие для Запада было жизненно важным", — рассказал собеседник агентства.
В то же время на руках у Америки был козырь, которому в тот момент советская сторона ничего не могла противопоставить: баллистические ракеты "Першинг-2". Несмотря на то, что их максимальная дальность поражения была в два раза меньше, чем у "Пионеров" (2500 километров), а боевой заряд составлял порядка 80 килотонн, эти комплексы отличались исключительной точностью.
Сивков подчеркнул, что при таком сценарии СССР не мог бы пойти на ответный удар, поскольку для пуска межконтинентальной баллистической ракеты необходимо получить шифр-блок, который давал бы деблокирующую команду.
Трудные переговоры
"Мы (советские военные специалисты) настаивали на том, чтобы ограничить действия договора только Европой и нашей территорией до Урала. Во-вторых, сокращение должно быть поэтапным: сколько сокращают вооружений американцы, столько и мы", — вспоминает Ивашов.
По мнению генерала, составить документ, максимально соответствующий интересам СССР, не получилось "из-за политической близорукости Михаила Горбачева", который, "движимый идеями "перезагрузки" отношений с Вашингтоном, отказывался вдаваться в важные нюансы".
"Работа над ним (Договором РСМД) шла тяжело, поскольку Горбачев отказывался понимать некоторые вещи. Например, мы говорили ему, что нельзя сопоставлять американские "Першинги", летящие на 2500 километров, с нашими более мощными и летящими в два раза дальше "Пионерами". На это Горбачев нам говорил: "Что вы, считаете железо? Железо оно и есть железо", — посетовал эксперт.
"Те, кто жалуются на то, что Москва принесла в жертву такой уникальный комплекс, как "Пионер" забывают, что при всем своем могуществе он не мог обеспечить точечное поражение цели, в отличие от "Першингов". При этом у американских ракет было очень маленькое подлетное время, если бы их запустили, то у Москвы было бы всего три минуты на решение о ядерном ударе по Вашингтону", — отметил он.
Трагедия "Оки"
Однако не только потеря "Пионеров" вызывает сегодня сожаление у российских военных экспертов и работников "оборонки". Одним из самых несправедливых пунктов договора РСМД, обернувшимся настоящей трагедией для коломенского Конструкторского бюро приборостроения, стало уничтожение новейших на тот момент оперативно-тактических ракетных комплексов "Ока". Фактическая дальность действия комплексов ограничивалась 400 километрами, что не соответствовало критериям документа.
В свою очередь заместитель генконструктора КБМ Олег Мамалыга в своей книге "Дорога к "Искандеру-М" отмечал, что заинтересованные в уничтожении "Оки" форсировали события, настаивая на испытаниях комплекса, в ходе которых якобы должна быть доказана его способность поражать цели на расстоянии 500 километров. Подобные пуски были небезопасными, поскольку, преодолев свой максимум в 400 километров, дальше ракета летела по непредсказуемой траектории.
"Через три-четыре дня позвонил один из офицеров командного звена полигона Капустин Яр и сообщил, что прибыли пять ракет "Оки". Командованию полигона приказали пустить их на 500 километров. Мы пришли в ужас. Последствия такого пуска никто не мог предугадать. Ракета рассчитана на управляемый полёт в 400 километров. Если останется топливо, дальнейшая траектория движения уже не будет программной. Ракета может отклониться, уйти в сторону от цели, и тогда пострадают люди", — вспоминает учёный.
Такие решения Горбачева эксперты объясняют желанием последнего советского генсека "понравиться всему миру".
"Он (Горбачев) был уверен, что если мы сегодня обо всем договоримся, то уже завтра не будет гонки вооружений. Его обманули, хваля за рубежом, давая Нобелевскую премию, присваивая звание "лучший немец года" и так далее. Его трагедия в том, что он принес в жертву национальные интересы ради личного престижа", — считает Ивашов.
Соблюдается только формально
С момента подписания Договора РСМД Россия и США высказывали друг другу взаимные упреки в нарушении и обходе главных положений соглашения.
"Они обвиняют нас в том, что мы якобы испытали и уже приняли на вооружение крылатые ракеты наземного базирования большой дальности, что является прямым нарушением договора о РСМД. Вся пикантность ситуации в том, что они не предъявляют никаких доказательств. Они предъявили пару каких-то снимков пусковой установки "Искандер" с удлиненной пусковой трубой, вот и все. А чтобы обвинять, нужны конкретные доказательства, телеметрия, результаты испытаний. Они говорят, что знают, но не могут раскрыть свои источники", — подчеркнул Бужинский.
Он также отметил, что на кораблях ВМС США стоят универсальные установки вертикального пуска Mk 41, в которые могут загружаться как крылатые ракеты "Томагавк", так и перехватчик типа "Стандарт".
"И непонятно, почему, если она на корабле, то "Томагавк" пускать может, а если ее перенести на землю, то нет. "Томагавк" и наземная ракета, которую США в свое время уничтожили по договору, это практически одна и та же ракета", — недоумевает эксперт.
"Если американский эсминец приходит на учения в Черное море и стоит в территориальных водах страны НАТО, например Румынии, на его борту 59 крылатых ракет "Томагавк", которые относятся к крылатым ракетам средней дальности. Такой же эсминец может прийти в порт Таллин — там подлетное время 10 минут до Петербурга. Также американцы создали целое семейство подводных лодок-носителей крылатых ракет (по 160 единиц на борту). Мы вообще не знаем, где они находятся. У американцев на авиабазе в Эмари (Эстония) находятся самолеты – 10 минут подлетного времени до Петербурга, 7 минут — до Пскова", — сказал эксперт.
При этом в 2017 году Сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год, предусматривающий выделение 58 миллионов долларов на разработку ракеты средней дальности наземного базирования в ответ на приписываемые России нарушения Договора РСМД. Документ поддержали большинство конгрессменов.
По его словам, эти научные исследования не являются формальным нарушением Договора РСМД, но если их итогом станет какая-либо опытно-конструкторская работа (создание составных частей изделия), то это будет прямым и грубым нарушением РСМД.
Мураховский считает, что, несмотря на то, что у обеих стран-участниц есть претензии друг к другу, соглашение формально соблюдается.
Ящик Пандоры
По мнению эксперта, для Запада это соглашение менее актуально, так как США рассчитывают в случае "часа Х" ракетами средней и малой дальности отвлечь часть российского ядерного потенциала. Сивков предположил, что Америка рассчитывает на то, что сбить большое количество таких ракет Россия не сумеет, так как военный потенциал РФ "десятикратно меньше потенциала Советского Союза".
"Предположим, Америка выходит из РСМД, развертывает в Европе ракеты средний дальности. Россия, не имея возможности в сжатые сроки ответить на их удар, вынуждена будет перенаправить часть своего ракетно-ядерного потенциала на европейские объекты, тем самым отведя их от США",- считает собеседник агентства.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко также отметил значимость договора РСМД. По его мнению, возможный выход США из данного соглашения приведет к новой гонке вооружений и сделает невозможным надежный контроль стабилизирующих систем оружия.
Ивашов также выступил против выхода России или США из договора: "Если говорить о нынешней ситуации, я против того, чтобы мы выходили из этого договора, так как в этом случае американцы быстро смогут наполнить Европу крылатыми ракетами, а мы ответить им симметрично не сможем".