В Южной Осетии снайперы ЮВО приступили к огневым тренировкам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Более 100 снайперов российской военной базы 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, приступили к занятиям по одиночной огневой подготовке, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В ходе спецкурса молодые снайперы, призванные на военную службу осенью, научатся оборудовать ложные огневые позиции с целью введения противника в заблуждение, скрытному выдвижению на основную позицию и маскировке при внезапной встрече с противником", — сказал он. Опытные инструкторы с боевым опытом проведут занятия по классификации целей и корректировке огня, теории и практике применения дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.

Особое внимание в ходе подготовки будет уделено действиям снайперов в условиях труднодоступной горной местности, где их научат действовать в составе подразделений и групп, выбирать огневые позиции на труднодоступных скалистых вершинах, карнизах, перевалах и серпантинах. Такие подразделения способны нанести большой урон противнику и надежно перекрыть пути снабжения и отход его войск.

Также молодым снайперам предстоит изучить правила выверки оптического и ночного прицелов, выбора целей, экипировки и организации огневых позиций для ведения огня из снайперских винтовок СВД и СВ-97. По окончанию подготовки снайперов будут проведены состязания и отбор кандидатов для участия в первом этапе всеармейского этапа конкурса "Снайперский рубеж". —0-