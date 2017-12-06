Шойгу назвал сроки проведения форума "Армия-2018"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Минобороны РФ начинает готовиться к проведению военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет одновременно с первым Международным форумом "Неделя национальной безопасности", сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
Он отметил, что на мероприятии создаются необходимые условия для конструктивного общения и обмена опытом производителей и покупателей военной техники.
"Форум играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении её авторитета, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну", — сказал министр.
По словам министра, организация и проведение этих международных мероприятий — "сложная, многогранная и творческая работа, требующая усилий многих ведомств и структур". Глава Минобороны РФ напомнил, что в этом году форум "Армия" принял почти 700 тысяч посетителей. Свои разработки демонстрировали более 1,2 тысячи предприятий. В работе форума участвовали представители 114 иностранных государств, включая 65 официальных военных делегаций.
Также будут представлены медицина катастроф, безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, продовольственная безопасность, транспортная безопасность, экологическая безопасность, строительная безопасность, продукция подразделений и учреждений ФСИН России в системе безопасности государства, заключил Попов.