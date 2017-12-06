МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета истребителя Су-57 с новейшим двигателем второго этапа, известным как "изделие 30".

Полет проходил в течение примерно 17 минут. Все системы работали в штатном режиме. Самолетом управлял летчик-испытатель Сергей Богдан.

В 2015 году заместитель генконструктора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Виктор Белоусов заявил журналистам, что опытные образцы штатного двигателя "второго этапа" изготовят к 2017 году.

Двигатель разработан ППО "Сатурн" специально для Су-57. Он обладает рядом преимуществ по сравнению со своим предшественником, "изделием 117" — в частности, большей тягой и меньшим расходом топлива.