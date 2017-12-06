В Поволжье зенитчики ЦВО получили полковой комплект С-400

САМАРА, 6 дек — РИА Новости. Зенитчики Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье получили полковой комплект ЗРС С-400, сообщает пресс-служба округа.

"Зенитчики Центрального военного округа, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне в Поволжье, получили по Гособоронзаказу полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, новая техника была передана военнослужащим на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. До конца недели расчеты выполнят стыковочные стрельбы из новых систем. Ранее зенитчики в Поволжье получили на вооружение партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 километров — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.