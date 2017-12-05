Россия и Аргентина подписали меморандум о сотрудничестве по безопасности

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 дек — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Буэнос-Айресе консультации по вопросам международной безопасности, а также двустороннего российско-аргентинского сотрудничества в сфере обеспечения национальной безопасности.

Как сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам президента Аргентины Фульвио Помпео обсудили вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, проблематику информационной безопасности, военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб.

Отдельно обсуждены проблемы международной и региональной безопасности, включая дальнейшую координацию позиций стран на международной арене и в рамках межгосударственных объединений.

"Стороны подчеркнули, что в международной повестке дня у России и Аргентины близкие, совпадающие подходы. Наши страны объединяет общее стремление к упрочению мира на планете, уважению устава ООН и международного права, строительству справедливого многостороннего миропорядка с соблюдением принципа уважения суверенного равенства государств и невмешательства в их дела", — говорится в сообщении.

Собеседники выразили удовлетворение совпадением подходов России и Аргентины по вопросам борьбы с новыми вызовами и угрозами, среди которых главную опасность представляет международный терроризм, отмечается в сообщении.

В завершение встречи Патрушев и Помпео подписали меморандум о сотрудничестве, который подразумевает постоянное проведение консультаций и обмен мнениями по представляющим взаимный интерес стратегическим вопросам региональной и международной безопасности. В частности, на постоянной основе предполагается взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, торговлей людьми, пиратством, киберпреступностью, отмыванием денег, экономическими и прочими транснациональными преступлениями.

С российской стороны в переговорах приняли участие представители МВД России, МИД, Минобороны, ФСБ, Минюста, специалисты аппарата Совета безопасности РФ.

В этот же день Патрушев встретился с главой кабинета министров Аргентины Маркосом Пеньей. "Стороны высоко оценили стратегический характер российско-аргентинского взаимодействия", — говорится в сообщении.