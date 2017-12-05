Чужой триумф Пентагона. Зачем США хотят украсть у России победу в Сирии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Десятки российских самолетов и вертолетов, тысячи боевых вылетов, десятки тысяч бомбо-штурмовых и ракетных ударов по экстремистам, рейды спецназа по тылам противника, точечная ликвидация главарей бандформирований, освобождение городов… Всего этого, по мнению Пентагона, за последние два года просто не было. Во вторник официальный представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон не моргнув глазом заявил, что вклад России и режима Асада в борьбу с терроризмом в Сирии — "лишь небольшая часть операций против ИГ*". А основные заслуги в деле освобождения страны от головорезов псевдохалифата принадлежат, конечно же, США и их партнерам по "глобальной коалиции". О том, как на самом деле американцы боролись с терроризмом в Сирии, — в материале РИА Новости.

Избирательные удары

Военно-воздушные силы США начали вести разведку позиций ИГ* в Сирии с 26 августа 2014 года. Беспилотники и истребители вторгались в воздушное пространство страны регулярно, по несколько раз в день и без спросу — Пентагон, видимо, счел для себя унизительным поинтересоваться мнением Дамаска. О начале непосредственного военного вмешательства Барак Обама сообщил нации 10 сентября. Президент объявил о намерениях бомбить ИГ* в Сирии и обучать повстанцев в их борьбе с псевдохалифатом. Американские самолеты и дроны начали наносить первые авиаудары менее чем через две недели — 22 сентября 2014 года. Коалиция действовала исключительно ночью.

Многие аналитики отмечали одну любопытную деталь. Американцы и их союзники крайне редко атаковали непосредственно боевиков — колонны техники, полевые лагеря, тренировочные базы. Зато когда в войну вмешалась Россия, они стали активно бомбить нефтяную инфраструктуру, электростанции, водоочистные сооружения и укрепленные военные объекты — все то, что Сирийская арабская армия (САА) могла бы использовать в дальнейшем во время контрнаступления. Кроме того, американцы с самого начала оказывали помощь своим главным союзникам "на земле" — военизированным формированиям Курдских сил самообороны, "умеренной оппозиции" в лице Свободной сирийской армии (ССА) и другим группировкам.

Уже 20 октября 2014 года ВВС США начали переброску медикаментов, военной амуниции и оружия в осажденный ИГ* город Кобани. Позже такие же грузы американцы сбрасывали непосредственно над боевыми позициями группировок, воюющих против САА. Кстати, именно в конце 2014-го — начале 2015 года в интернете стали массово появляться видеоролики, записанные террористами псевдохалифата, на которых они уничтожали бронетехнику своих противников противотанковыми ракетными комплексами TOW и TOW-2 производства США. Очевидно, боевики ИГ* поставили на поток перехват воздушных грузов, предназначавшихся оппозиции.

Ставка на курдов

"До нашего военного вмешательства ВВС США и их союзники успели сделать несколько тысяч вылетов", — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. "Сегодня отчетливо видно, что повлиять на динамику "расползания" ИГ* по территории страны американцы не смогли. Огромное количество бомб сбросили буквально на голую пустыню. Зато активно снабжали "умеренную оппозицию", большая часть которой состоит из запрещенных в России террористических организаций, продовольствием, деньгами, оружием. О борьбе с псевдохалифатом речи не идет вообще. В 2014-2015 годах они никак его ослабить не смогли".

После вмешательства ВКС России в войну осенью 2015 года авиация коалиции в Сирии стала вести себя значительно пассивнее, ограничиваясь одиночными вылетами. Зато в октябре 2015 года Пентагон принял решение об отправке 30 американских инструкторов непосредственно в лагеря сирийской оппозиции для создания более-менее боеспособных формирований. Предыдущие попытки успехом не увенчались — 500 миллионов долларов, выделенных администрацией Барака Обамы в 2014 году на обучение и вооружение "умеренных", бесследно исчезли в песках сирийской пустыни. Однако военным советникам удалось достичь определенного успеха — при их участии были сформированы "Демократические силы Сирии", объединившие сирийских и курдских союзников США.

© Sputnik / Hikmet Durgun Бойцы курдских отрядов самообороны в Ракке © Sputnik / Hikmet Durgun Бойцы курдских отрядов самообороны в Ракке

Эта небольшая армия летом 2016 года при поддержке американской авиации начала крупное наступление на севере Сирии. Тринадцатого августа она взяла город Манбидж, а осенью того же года — Мареу и Аазаз. Именно север страны в дальнейшем стал наземным оплотом коалиции. Позже Демократические силы Сирии приняли непосредственное участие в битве за Ракку — так называемую столицу ИГ*. Взятие этого города американцы считают одним из своих главных успехов в борьбе с терроризмом.

Сохранить лицо

"Обратите внимание, как они "освобождали" Ракку, — рассказывает Сергей Судаков. — Город был подвергнут массированным ковровым бомбардировкам, как и иракский Мосул чуть ранее. И там и там американцы просто не пускали журналистов близко к линии фронта, чтобы они не смогли дать в эфир невыгодную Пентагону "картинку" тотальных разрушений. Здесь, кстати, кроется главное отличие российских и американских методов ведения войны. К примеру, в Алеппо САА и российские специалисты организовали гуманитарные коридоры, через которые могли выйти мирные жители. Подчеркиваю — мирные жители. Американцев же неоднократно ловили на том, что они выпускают из осажденной Ракки только "умеренных террористов" с оружием. Хочется спросить: каких умеренных, если это столица ИГ*?"

По сути, Пентагон и коалиция могут записать в свой актив вытеснение сил ИГ* из северных регионов страны, взятие Ракки и ряд локальных успехов в других провинциях. В свою очередь, Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России зачистила от террористов всю западную часть республики, взяла под контроль нефтяные поля Пальмиры, в ходе тяжелейших боев освободила Алеппо, заняла Дейр-эз-Зор и десятки других населенных пунктов.

"Мы сделали очень много, — констатирует Сергей Судаков. — Мы организовали множество гуманитарных конвоев, в Сирии продолжает работать огромный штат наших медиков. Мы помогаем стране вернуться к мирной жизни. И, конечно, вклад наших ВКС неоценим. И Башар Асад действительно с большим удовольствием поблагодарил наших военнослужащих за ту самоотверженность, с которой они помогали его народу. Ведь это не наша война. Но мы помогли и хорошо сделали эту работу. Мы видим свою победу как помощь мирному населению. Американцы мерилом успеха видят помощь своим союзникам. Их волнуют в первую очередь геополитика и вопрос престижа".

Эксперт подчеркнул, что принижение роли России в сирийском урегулировании — попытка американской администрации сохранить лицо, украв чужую победу. Сегодня эти мнимые успехи необходимы Вашингтону как никогда, учитывая обстановку в других частях мира. По словам Судакова, США сильно опозорились с решением северокорейской ядерной проблемы. Демонстративным пуском очередной ракеты Пхеньян продемонстрировал всему миру, что у американцев попросту нет способов давления на него. А США пойдут на все, чтобы сохранить за собой имидж "мирового полицейского", — даже на воровство чужих побед.

*Террористическая организация, запрещенная в России.