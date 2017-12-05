Шойгу рассказал, когда пройдут учения Восток-2018

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Масштабные учения "Восток-2018" пройдут в августе-сентябре следующего года в Сибири и на Дальнем Востоке, будут привлечены войска двух военных округов и Северного флота, сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Ежегодно на одном из ключевых направлений Вооруженные силы России проводят стратегические учения – в уходящем году это был "Запад-2017", в 2016-м – "Кавказ-2016", годом ранее – "Центр-2015".

"Крупнейшим мероприятием боевой учебы следующего года станет учение "Восток-2018", которое пройдет в августе-сентябре на территории Сибири и Дальнего Востока. Планируется задействовать силы и средства Восточного и Центрального военных округов, Северного флота", — сказал министр на селекторном совещании.

По словам Шойгу, всего за прошедший "достаточно насыщенный" учебный год в ВС РФ провели более 8 тысяч учений различного уровня. Среди крупнейших, помимо "Запада-2017", — межвидовые тактические учения Северного флота, ВДВ и спецназа с высадкой морского десанта и боевой стрельбой и учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017".

"План подготовки Вооруженных сил выполнен в полном объеме", — констатировал глава Минобороны.