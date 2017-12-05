Минобороны выполнило около 85% поручений по гособоронзаказу, заявил Шойгу

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минобороны РФ уже выполнило около 85% поручений президента РФ Владимира Путина, данных на десяти совещаниях по гособоронзаказу в Сочи, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Он напомнил, что в ноябре традиционно президент Российской Федерации провёл в Сочи серию встреч с представителями промышленности, главными конструкторами и руководящим составом Вооружённых Сил, на которых обсуждались вопросы исполнения государственного оборонного заказа.

"Это было десятое по счету подобное совещание. Всего в ходе этих совещаний Верховным главнокомандующим было дано 402 поручения, в том числе 168 — Министерству обороны. 142 из них исполнены в срок и в полном объеме. Остальные находятся в стадии реализации", — подчеркнул глава военного ведомства.

По его словам, "выполнение поставленных президентом задач серьезным образом повлияло на укрепление военной безопасности государства и повышение боеспособности армии и флота".