Военные мотострелкового полка в Чечне подняты по тревоге на учениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек – РИА Новости. Военнослужащие воссозданного мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) из горного района Чечни были подняты по учебной тревоге и совершили марш авиационным, железнодорожным способом и своим ходом в Ростовскую область, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"На полевые занятия привлечено около тысячи военнослужащих соединения, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники", — уточнил он.

Находясь на марше, военнослужащие отработали вопросы, связанные с разведкой маршрутов движения, обеспечением противовоздушной и противодиверсионной обороны. Они также выполнили нормативы погрузки техники в самолеты военно-транспортной авиации и на железнодорожные платформы, добавили в ЮВО.

После прибытия на незнакомую местность военнослужащие выполнили все задачи по размещению личного состава, организации охраны и обороны полевого лагеря, а также РХБ разведке местности. Всего подразделения бригады преодолели расстояние более 600 километров и сходу приступили к решению задач на незнакомом полигоне, заключили в ведомстве.