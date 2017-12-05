"Игорь Белоусов" ищет подлодки времен ВОВ в акватории залива Петра Великого

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" ищет утонувшие в акватории залива Петра Великого в годы Великой Отечественной войны советские малые подводные лодки "М-63" и "М-49", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В рамках отработки элементов второй курсовой задачи спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" решает свойственные ему задачи в акватории залива Петра Великого. Так с целью определения предельных возможностей бортовых поисково-спасательных систем с учетом местной гидрологии моря (ранее техника проверялась на Балтийском море и в Атлантическом океане) судно осуществляет попутный поиск погибших предположительно в этом районе в годы Великой Отечественной войны советских малых подводных лодок "М-63" и "М-49", — отметил Воскресенский.

Для поиска подлодок судно использует буксируемый гидролокатор с магнитометром на глубинах, не превышающих одного километра. Если подлодки будут найдены, то для их обследования планируется задействовать рабочий телеуправляемый подводный аппарат "Пантера Плюс".

Ранее более мелководные участки были обследованы как гидрографическими судами флота, так и судами океанографической экспедиции, однако эти поиски не дали результатов.

Две подводные лодки Тихоокеанского флота "М-49" и "М-63" ("малютки") пропали без вести в августе 1941 года во время выполнения боевого задания в заливе Посьета.