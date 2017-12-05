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Безопасность

"Игорь Белоусов" ищет подлодки времен ВОВ в акватории залива Петра Великого

08:2405.12.2017
(обновлено: 08:28 05.12.2017)
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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкЦеремония подъема флага на спасательном судне Игорь Белоусов. Архивное фотоЦеремония подъема флага на спасательном судне Игорь Белоусов. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" ищет утонувшие в акватории залива Петра Великого в годы Великой Отечественной войны советские малые подводные лодки "М-63" и "М-49", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Cудно-спасатель Игорь Белоусов. Архивное фото
© ОАО "Адмиралтейские верфи"
ВМФ ждет новое спасательное судно типа "Игорь Белоусов" не раньше 2023 года
"В рамках отработки элементов второй курсовой задачи спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" решает свойственные ему задачи в акватории залива Петра Великого. Так с целью определения предельных возможностей бортовых поисково-спасательных систем с учетом местной гидрологии моря (ранее техника проверялась на Балтийском море и в Атлантическом океане) судно осуществляет попутный поиск погибших предположительно в этом районе в годы Великой Отечественной войны советских малых подводных лодок "М-63" и "М-49", — отметил Воскресенский.

Для поиска подлодок судно использует буксируемый гидролокатор с магнитометром на глубинах, не превышающих одного километра. Если подлодки будут найдены, то для их обследования планируется задействовать рабочий телеуправляемый подводный аппарат "Пантера Плюс".

Ранее более мелководные участки были обследованы как гидрографическими судами флота, так и судами океанографической экспедиции, однако эти поиски не дали результатов.

Две подводные лодки Тихоокеанского флота "М-49" и "М-63" ("малютки") пропали без вести в августе 1941 года во время выполнения боевого задания в заливе Посьета.

День ВМФ: боевые корабли, подлодки и флотская авиация
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Во многих городах состоялись военно-морские парады. На фото: противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДальний Восток начал отмечать праздник первым. Парады прошли в Хабаровске и на Камчатке. Самое масштабное на Дальнем Востоке празднование Дня ВМФ прошло в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) – во Владивостоке. На фото: военные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг".Военные моряки гвардейского ракетного крейсера Варяг во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дальний Восток начал отмечать праздник первым. Парады прошли в Хабаровске и на Камчатке. Самое масштабное на Дальнем Востоке празднование Дня ВМФ прошло в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) – во Владивостоке. На фото: военные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВысадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня ВМФ во Владивостоке.Высадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Высадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня ВМФ во Владивостоке.
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В столице Приморского края малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" нашли и "уничтожили" подводную лодку условного противника с помощью торпедного вооружения.
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Главный парад в Санкт-Петербурге принимал президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. На фото: российский лидер на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла выставка якорей. На главной городской площади выступили духовые оркестры.Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла выставка якорей. На главной городской площади выступили духовые оркестры.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" (на первом плане) во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке.Большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" (на первом плане) во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВ День Военно-морского флота России в Севастополе прошло театрализованное представление.Во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Макс Ветров
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В День Военно-морского флота России в Севастополе прошло театрализованное представление.
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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В параде в Санкт-Петербурге приняли участие десятки боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМалый противолодочный корабль — корвет "Зеленодольск" во время парада в честь Дня военно-морского флота России в Кронштадте.Малый противолодочный корабль — корвет Зеленодольск во время парада в честь Дня Военно-морского флота России в Кронштадте. 30 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Малый противолодочный корабль — корвет "Зеленодольск" во время парада в честь Дня военно-морского флота России в Кронштадте.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПарад кораблей и военно-спортивный праздник в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей.Военнослужащие во время военно-морского парада в честь празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Парад кораблей и военно-спортивный праздник в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей.
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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В парке 300-летия Санкт-Петербурга прошло народное гулянье "Под Андреевским флагом!". На центральной аллее парка была открыта фотоэкспозиция "Петербург — парусная столица России".
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© РИА Новости / Александр Гальперин
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Для гостей праздника в Санкт-Петербурге прошли мастер-классы по вязанию морских узлов, работали интерактивные зоны по перетягиванию каната и изучению морского дела. Каждый желающий мог своими руками изготовить сувенир.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВыступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.Выступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Выступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкНовшеством парада в Севастополе стал захват морскими пехотинцами судна с пиратами. А буксиры Черноморского флота станцевали "вальс" с фонтанами.Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Новшеством парада в Севастополе стал захват морскими пехотинцами судна с пиратами. А буксиры Черноморского флота станцевали "вальс" с фонтанами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" во время парада во Владивостоке.Большой противолодочный корабль Адмирал Трибуц во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" во время парада во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМолебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.Молебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке перед началом парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Молебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкДесантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске.Десантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске. 30 июля 2017
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Десантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКитайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря — 2017", на параде во Владивостоке.Китайские военнослужащие, гости военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Китайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря — 2017", на параде во Владивостоке.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкОдним из самых запоминающихся эпизодов торжества в Севастополе стала стрельба установок "Град" и систем залпового огня на больших десантных кораблях.Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Одним из самых запоминающихся эпизодов торжества в Севастополе стала стрельба установок "Град" и систем залпового огня на больших десантных кораблях.
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