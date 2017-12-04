Россия ведет переговоры о новых поставках вертолетов Ми-17В-5 в Колумбию

БОГОТА, 4 дек — РИА Новости. Россия прорабатывает возможность новых поставок вертолетов Ми-17В5 в Колумбию, заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки Expo Defensa 2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

"Говорить сегодня о поставках вертолетов Ми-17В-5 пока рано, но этот вопрос активно прорабатывается", — сказал Пунчук, отвечая на вопрос журналиста.

Как ранее заявил начальник управления Департамента маркетинговой деятельности Рособоронэкспорта Александр Денисов, возглавляющий делегацию компании на выставке, сегодня на вооружении колумбийской армии стоят более 20 вертолетов типа Ми-17.