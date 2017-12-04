Россия ведет переговоры о поставках систем ПВО в страны Латинской Америки

БОГОТА, 4 дек – РИА Новости. Россия прорабатывает вопрос поставки комплексов противовоздушной обороны в ряд стран Латинской Америки, заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки Expo Defensa 2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

Оружейный салон Expo Defensa 2017 проходит с 4 по 6 декабря в столице Колумбии Боготе. Россия принимает участие в данной выставке впервые.

"Российская техника пользуется повышенным спросом по всему миру, активно к ней присматриваются и в странах Латинской Америки. Переговоры по приобретению странами российских комплексов ПВО находятся на различных стадиях реализации, однако говорить об их завершении пока рано", — сказал он.

Ранее в пресс-службе "Рособоронэкспорта" заявили, что компания прорабатывает проекты поставок авиатехники и комплексов ПВО в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Мексику и Перу.