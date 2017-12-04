Зенитчики ЮВО выполнили боевые пуски из ЗРС "Тор-М2" в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек — РИА Новости. Расчеты зенитного ракетного дивизиона мотострелкового соединения Южного военного округа провели боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Перед зенитчиками была поставлена задача уничтожить средства воздушного нападения условного противника из зенитных ракетных систем (ЗРС) "Тор-М2", как с оборудованных позиций, так и в движении с короткой остановкой в составе колонны", — сказал он.

Стрельбы выполнялись по мишеням, имитирующим современные самолеты тактической авиации, крылатые ракеты, планирующие авиабомбы, беспилотные летательные аппараты различного назначения, а также групповой налет авиации на высотах от 15 метров до 10 тысяч метров и дальности от 3 до 12 километров.

Всего в ходе стрельбы было израсходовано более 30 ракет, поразив при этом 100% мишеней — имитаторов воздушных целей типа "Кабан", "Саман", "Пенсне", имитирующих низколетящие и высокоскоростные воздушные цели. После завершения боевых стрельб подразделения ПВО соединения совершили марш комбинированным способом из Астраханской области в пункт постоянной дислокации. Всего на данные мероприятия привлекалось более 300 военнослужащих и около 70 единиц военной техники.