Военнослужащие Каспийской флотилии отразили "нападение" на штаб соединения

Моряк во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото

Моряк во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек – РИА Новости. Личный состав Каспийской флотилии в ходе отработки учения по антитеррору отразил нападение условного противника на штаб соединения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"По замыслу учений группа незаконного вооруженного формирования совершила нападение на контрольно-пропускной пункт с целью захвата штаба Каспийской флотилии", — сказал он.

Отмечается, что в ходе тренировки подразделение антитеррора отработало действие по отражению и ликвидации условного противника с применением холостых боеприпасов и средств имитации взрывных устройств.

Начальник пресс-службы добавил, что в учениях было задействовано более 50 военнослужащих. В роли незаконного вооруженного формирования выступил личный состав подразделения морской пехоты Каспийской флотилии.