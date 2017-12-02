Путин внес в Госдуму соглашение о службе граждан Южной Осетии в ВС России

Военнослужащие во время учений на полигоне Дзарцем в Южной Осетии. Архивное фото

Военнослужащие во время учений на полигоне Дзарцем в Южной Осетии. Архивное фото

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в российскую армию, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

Ранее правительство постановило одобрить и представить президенту для внесения на ратификацию в Госдуму соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в состав Вооруженных сил России, подписанное 31 марта.

"Вношу в Государственную думу на ратификацию соглашение между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 31 марта 2017 года", — говорится в документе.

Отмечается, что под вхождением югоосетинских подразделений в состав Вооруженных сил России понимается прием граждан этой республики на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.

При заключении контракта на службу в рядах российской армии граждане Южной Осетии должны уволиться с военной службы в вооруженных силах республики.

Южная Осетия за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее с Россией. Переход армии республики на новую организационную структуру завершится в течение шести месяцев после того, как главнокомандующий вооруженными силами Южной Осетии утвердит соответствующую документацию.

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