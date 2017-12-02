Крымчане будут основой дислоцируемого в Крыму десантно-штурмового батальона

Военнослужащий на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму. Архивное фото

Военнослужащий на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму. Архивное фото

ФЕОДОСИЯ, 2 дек – РИА Новости. Основой нового подразделения в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) – десантно-штурмового батальона, который дислоцируется в Крыму, станут жители республики, сообщил в субботу журналистам командующий ВДВ России Андрей Сердюков после церемонии вручения боевого знамени командованию батальона.

"Батальон будет укомплектован на 70% военнослужащими контрактной службы и, конечно, его основу будут составлять жители Крыма", — сказал он.

По его словам, выбор дислокации был неслучайным. "Батальон сформирован на территории Республики Крым", — отметил Сердюков.

По словам командующего, созданное подразделение высокомобильно, на его вооружении находится колесная бронированная техника, которая способна к действиям на различных направлениях с использованием различных типов авиации. Как сообщил Сердюков, батальон полностью экипирован и оснащен самым современным стрелковым оружием и техникой, "которая позволит ему выполнить поставленные задачи, не только на территории Республики Крым, но и в других регионах России".

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 декабря, десантно-штурмовой батальон ВДВ России получил боевое знамя. Командованию батальона командующий ВДВ Андрей Сердюков вручил знамя и грамоту президента РФ. В церемонии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, руководство города, представители общественности, в частности ветераны-афганцы, горожане.

171-й отдельный десантно-штурмовой батальон сформирован в составе 7-й гвардейской десантной горной штурмовой дивизии. Батальон является первой воинской частью за всю историю существования ВДВ, которая будет дислоцироваться на территории Республики Крым.

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