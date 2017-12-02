Командующий ВДВ рассказал о новых образцах вооружения и техники

ФЕОДОСИЯ (Крым), 2 дек — РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России получили в 2017 году новые образцы вооружения и техники, сообщил в субботу журналистам командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"Оснащение Вооруженных Сил (ВС) России и в их составе ВДВ новыми образцами вооружения, военной и специальной техники осуществляется в соответствии с планами деятельности ВС. Десантные войска активно перевооружаются", — сказал Сердюков.

По его словам, ВДВ в частности получили на вооружение четыре батальонных комплекта новой боевой машины БМД-4М, которая активно осваивается в войсках, около ста единиц модернизированных образцов артиллерийского вооружения, порядка пятисот единиц различных средств разведки и управления противовоздушной обороны, а также зенитно-ракетных комплексов.

Он также сообщил, что в 2017 году, в соответствии с Концепцией развития ВДВ, в их составе было сформировано две части: отдельный десантно-штурмовой батальон в Крыму и отдельный ремонтно-восстановительный батальон в городе Орехово-Зуево Московской области.