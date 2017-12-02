Исследовательское судно Балтфлота "Адмирал Владимирский" готовится к походу

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" готовится к дальнему походу, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
Во время похода "Адмирал Владимирский" совершит заходы в несколько иностранных портов. По маршруту перехода запланирован большой объем гидрографических и гидрометеорологических работ, отмечается в релизе.
Ранее сообщалось, что "Адмирал Владимирский" в 2014–2015 годах ходил в кругосветное плавание, в 2015–2016 годах состоялась экспедиция судна к берегам Антарктиды.