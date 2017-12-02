Группировка ВДВ в Крыму получит новое вооружение

ФЕОДОСИЯ, 2 дек — РИА Новости. Десантно-штурмовой батальон в Феодосии начнет получать современное вооружение и технику, начиная с 2018 года, заявил командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"С 2018 года современная техника начнет поступать в Воздушно-десантный полк в Феодосии", — сказал Сердюков журналистам.
Сердюков особо отметил, что на сегодняшний день 70% личного состава батальона состоит из военнослужащих по контракту. Кроме того, десантные войска сейчас активно перевооружаются на современные виды техники.