Группировка ВДВ в Крыму получит новое вооружение

Военнослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму. Архивное фото

Военнослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму. Архивное фото

ФЕОДОСИЯ, 2 дек — РИА Новости. Десантно-штурмовой батальон в Феодосии начнет получать современное вооружение и технику, начиная с 2018 года, заявил командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В субботу в Феодосии прошла торжественная церемония вручения боевого знамени десантно-штурмовому батальону, который будет дислоцирован на территории города. Воздушный десант продемонстрировал зрителям приемы рукопашного боя, разбивания предметов, а также учебный бой и освобождение заложников. На стадионе присутствовали больше тысячи зрителей.

"С 2018 года современная техника начнет поступать в Воздушно-десантный полк в Феодосии", — сказал Сердюков журналистам.

Сердюков особо отметил, что на сегодняшний день 70% личного состава батальона состоит из военнослужащих по контракту. Кроме того, десантные войска сейчас активно перевооружаются на современные виды техники.