На Каспийской флотилии провели учения по борьбе за живучесть

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек — РИА Новости. Экипажи кораблей охраны водного района Каспийской флотилии провели учения по борьбе за живучесть в Каспийске, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"По замыслу учений корабль получил пробоину ниже ватерлинии, в отсек начала поступать забортная вода", — рассказал он. Аварийные партии отработали порядок действий при ликвидации пробоины и откачке поступающей воды.

Тренировки проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным в специально оборудованных помещениях на учебно-тренировочных комплексах.

Пробоины устранялись путем постановки на нее пластыря и раздвижных упоров. В ходе занятий все экипажи кораблей выполнили нормативы на оценку "отлично".