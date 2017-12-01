В Минобороны появился экспериментальный кабинет диагностики и лечения боли

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Нейрохирургический экспериментальный кабинет диагностики и лечения боли, в котором пациентом будут лечить током, открылся в пятницу в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка, сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка открылся уникальный нейрохирургический кабинет диагностики и лечения боли. Открытие кабинета впервые в военно-медицинских лечебных учреждениях Минобороны России позволит применять малоинвазивные методы вмешательств, связанные с электрической и лекарственной стимуляцией различных отделов нервной системы пациента", — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что услуги нового кабинета будут доступны для действующих военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей.

"С помощью новейшего оборудования специалисты госпиталя смогут применять современные методы диагностики и лечения болевых синдромов при ранениях различной степени тяжести, посттравматическом синдроме, атипичных болях и болях, вызванных онкологическими заболеваниями. Для комплексного обследования пациента смонтирован операционный электромеханический стол с рентгенопроницаемым ложе", — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что среди методик лечения боли, применяемых в новом подразделении, — нейростимуляция нервной системы, нейроаблация патологических структур, вертебропластика, фармакологические блокады и комплексные нелекарственные методы лечения.