Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что первым пунктом в публичном рабочем графике Путина значится выступление на Архиерейском соборе РПЦ.

"После этого он продолжит работу в Кремле, проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Мы традиционно сообщим о круге вопросов, который будет затрагиваться", — сказал Песков.