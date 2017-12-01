Козельская ракетная дивизия получит новый "Ярс" в декабре

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Козельская ракетная дивизия в Калужской области получит новую межконтинентальную баллистическую ракету шахтного базирования "Ярс" в декабре этого года, следует из анонсов событий, опубликованных в пятницу на официальном сайте Минобороны РФ.

Данная МБР заменит стоящую в настоящее время на вооружении в Козельске ракету предыдущего поколения "Стилет".

"Пятое декабря 2017 года — Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении (город Козельск, Калужская область)", — говорится в сообщении.

Козельское ракетное соединение — первое в Вооруженных силах РФ соединение Ракетных войск стратегического назначения, которое перевооружается на "Ярсы" стационарного базирования. Принятие на вооружение этого комплекса, с учетом развития систем ПРО, должно усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания российских стратегических ядерных сил.

Ранее командующий Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" заявил, что все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс" до 2026 года.