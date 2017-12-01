В ВМФ назвали главные направления оснащения в 2018 году

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Главными направлениями в рамках оснащения ВМФ РФ станут строительство подлодок четвертого поколения и проектирование субмарин пятого поколения, строительство фрегатов, корветов, малых ракетных кораблей, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.

"В 2018 году главными направлениями в сфере оснащения ВМФ России кораблями нового поколения станут дальнейшее строительство подводных лодок четвертого поколения и проектирование подводных лодок пятого поколения, строительство фрегатов, корветов, малых ракетных кораблей, оснащенных высокоточным оружием, и патрульных кораблей", — сказал Королев в интервью газете "Красная звезда".

Он также отметил, что силы ВМФ традиционно примут участие в российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2018" и российско-индийском военно-морском учении "Индра". ВМФ продолжит активное участие в военно-морских международных конкурсах "АрМИ-2018". С декабря 2017 года по июль 2018 года флот ждет интенсивная подготовка к главному военно-морскому параду.

По словам главкома, в следующем году ВМФ РФ планирует приступить к подготовке экипажей строящихся подводных лодок, которые будут обучаться по специальным программам.