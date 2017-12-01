Армейские международные игры в 2018 году пройдут 28 июля – 11 августа

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Армейские международные игры 2018 года пройдут с 28 июля по 11 августа, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

"Международный этап АрМИ-2018 будет включать 29 конкурсов. Их предполагается провести с 28 июля по 11 августа на 23 полигонах, 4 из которых будут использоваться в ходе АрМИ впервые", — сказал Бувальцев в интервью газете "Красная звезда".

Он также отметил, что в следующем году Вооруженные силы РФ ожидает участие в учениях "Восток-2018", которые сыграют важную роль в подготовке войск и сил к практическим действиям.