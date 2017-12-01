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Армейские международные игры в 2018 году пройдут 28 июля – 11 августа

08:2101.12.2017
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКубок с символикой Армейских игр. Архивное фотоКубок с символикой Армейских игр. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Армейские международные игры 2018 года пройдут с 28 июля по 11 августа, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

"Международный этап АрМИ-2018 будет включать 29 конкурсов. Их предполагается провести с 28 июля по 11 августа на 23 полигонах, 4 из которых будут использоваться в ходе АрМИ впервые", — сказал Бувальцев в интервью газете "Красная звезда".

Он также отметил, что в следующем году Вооруженные силы РФ ожидает участие в учениях "Восток-2018", которые сыграют важную роль в подготовке войск и сил к практическим действиям.

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 армии Ирана во время стрельб в соревнованиях по танковому биатлону на полигоне Алабино.Экипаж танка Т-72Б3 армии Ирана во время стрельб в соревнованиях по танковому биатлону на полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экипаж танка Т-72Б3 армии Ирана во время стрельб в соревнованиях по танковому биатлону на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на церемонии закрытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки" на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.Военнослужащие на церемонии закрытия международного конкурса Отличники войсковой разведки, проходящего в рамках Международных армейских игр-2016
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военнослужащие на церемонии закрытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки" на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники международных соревнований подразделений инженерных войск "Открытая вода-2016" в Муроме.Участники международных соревнований подразделений инженерных войск Открытая вода - 2016, проходящих в рамках Международных армейских игр-2016, в Муроме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники международных соревнований подразделений инженерных войск "Открытая вода-2016" в Муроме.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоеннослужащий армии КНР во время военно-спортивного этапа международного конкурса "Рембат" на стадионе Омского автобронетанкового инженерного института.Военнослужащий армии КНР во время военно-спортивного этапа международного конкурса Рембат
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Военнослужащий армии КНР во время военно-спортивного этапа международного конкурса "Рембат" на стадионе Омского автобронетанкового инженерного института.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 во время прохождения дистанции танкового биатлона на полигоне Алабино.Экипаж танка Т-72Б3 во время прохождения дистанции танкового биатлона на полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экипаж танка Т-72Б3 во время прохождения дистанции танкового биатлона на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкЭкипажи БМД вооруженных сил России и Ирана перед началом третьего этапа конкурса "Десантный взвод".Экипажи БМД вооруженных сил России и Ирана перед началом третьего этапа конкурса Десантный взвод в рамках международных Армейских игр 2016
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Экипажи БМД вооруженных сил России и Ирана перед началом третьего этапа конкурса "Десантный взвод".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 армии Индии во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.Экипаж танка Т-72Б3 армии Индии во время полуфинальных соревнований конкурса Танковый биатлон на полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экипаж танка Т-72Б3 армии Индии во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники конкурса "Отличники войсковой разведки" перед церемонией открытия конкурса на набережной реки Обь в Новосибирске.Участники конкурса Отличники войсковой разведки перед церемонией открытия конкурса на набережной реки Обь в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники конкурса "Отличники войсковой разведки" перед церемонией открытия конкурса на набережной реки Обь в Новосибирске.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкСоревнование на международном конкурсе по водолазному многоборью "Глубина-2016" в Севастополе.Соревнование на международном конкурсе по водолазному многоборью Глубина-2016 в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Соревнование на международном конкурсе по водолазному многоборью "Глубина-2016" в Севастополе.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЭкипаж Ми-2 во время соревнования по вертолетному спорту на полигоне Алабино.Экипаж вертолета МИ-2 во время соревнования по вертолетному спорту в рамках Армейских международных игр 2016 на полигоне Алабино
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Экипаж Ми-2 во время соревнования по вертолетному спорту на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗрители соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Посетители выставки фотографируются на танке Т-90 во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Зрители соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие армии Зимбабве во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Военнослужащие армии Зимбабве во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие армии Зимбабве во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 армии России во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время полуфинальных соревнований конкурса Танковый биатлон на полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Марина ЛысцеваПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время конкурса "Авиадартс-2016" на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области.Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время конкурса Авиадартс-2016
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время конкурса "Авиадартс-2016" на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия "Армейских международных игр-2016" в подмосковной Кубинке.Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) на церемонии открытия Армейских международных игр - 2016 в подмосковной Кубинке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия "Армейских международных игр-2016" в подмосковной Кубинке.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащий армии Анголы во время соревнования специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" на полигоне Алабино.Военнослужащий армии Анголы во время соревнования специалистов продовольственной службы Полевая кухня в рамках Армейских международных игр 2016 на полигоне Алабино
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащий армии Анголы во время соревнования специалистов продовольственной службы "Полевая кухня" на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Марина ЛысцеваПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-27 во время конкурса "Авиадартс-2016" на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области.Многоцелевые истребители Су-27 во время конкурса Авиадартс-2016 в рамках Международных армейских игр-2016
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Многоцелевые истребители Су-27 во время конкурса "Авиадартс-2016" на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие армии Анголы во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.Военнослужащие армии Анголы во время полуфинальных соревнований конкурса Танковый биатлон на полигоне Алабино
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие армии Анголы во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСудьи во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Судьи во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Судьи во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-300ПС во время международного конкурса "Ключи от неба" на военном полигоне Ашулук.Зенитный ракетный комплекс С-300ПС во время международного конкурса Ключи от неба
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Зенитный ракетный комплекс С-300ПС во время международного конкурса "Ключи от неба" на военном полигоне Ашулук.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНаграждение участника российской команды, занявшей 1-е место, во время церемонии закрытия международного армейского конкурса "Рембат" на стадионе Омского автобронетанкового инженерного института.Награждение участника российской команды, занявшей 1-е место, во время церемонии закрытия международного армейского конкурса Рембат, проходящего в рамках Армейских международных игр - 2016
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Награждение участника российской команды, занявшей 1-е место, во время церемонии закрытия международного армейского конкурса "Рембат" на стадионе Омского автобронетанкового инженерного института.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил КНР во время международного конкурса "Мастера автобронетанковой техники" на военном полигоне в Острогожске.Военнослужащие вооруженных сил КНР фотографируются во время международного конкурса Мастера автобронетанковой техники
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Военнослужащие вооруженных сил КНР во время международного конкурса "Мастера автобронетанковой техники" на военном полигоне в Острогожске.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж БМП-2 армии России во время финальных соревнований конкурса "Суворовский натиск" на полигоне Алабино в Московской области.Экипаж БМП-2 армии России во время финальных соревнований конкурса Суворовский натиск на полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экипаж БМП-2 армии России во время финальных соревнований конкурса "Суворовский натиск" на полигоне Алабино в Московской области.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 армии Сербии во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.Экипаж танка Т-72Б3 армии Сербии во время полуфинальных соревнований конкурса Танковый биатлон на полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экипаж танка Т-72Б3 армии Сербии во время полуфинальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЧлен экипажа БМП-2 армии России, занявшего первое место в финальных соревнованиях конкурса "Суворовский натиск" на полигоне Алабино в Московской области.Член экипажа БМП-2 армии России, занявшего первое место в финальных соревнованиях конкурса Суворовский натиск на полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Член экипажа БМП-2 армии России, занявшего первое место в финальных соревнованиях конкурса "Суворовский натиск" на полигоне Алабино в Московской области.
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