В войсках Восточного военного округа начался новый учебный год

ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Новый учебный год стартовал 1 декабря в войсках Восточного военного округа (ВВО), в течение которого планируется провести более одной тысячи различных учений, сообщает пресс-служба округа в пятницу.

"Новый учебный год, стартовавший 1 декабря, в войсках ВВО будет насыщенным. В 2018 году планируется провести более одной тысячи различных учений и боевых стрельб, в том числе несколько крупномасштабных учений. Практика внезапных проверок боевой готовности войск в 2018 году будет продолжена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной упор в подготовке летного состава и расчетов ПВО, например, сделают на борьбу с крылатыми ракетами условного противника. Задания для подразделений авиации и противовоздушной обороны усложнят.

По указанию командующего войсками ВВО Александра Журавлева, тактические учения будут носить двусторонний характер, когда некоторые военнослужащие выполняют роль условного противника. Обстановку максимально приблизят к условиям реального боя за счет средств имитации огневого воздействия.

Значительное число тренировок пройдет на незнакомых полигонах, половина — в ночное время.