В войсках Восточного военного округа начался новый учебный год

ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Новый учебный год стартовал 1 декабря в войсках Восточного военного округа (ВВО), в течение которого планируется провести более одной тысячи различных учений, сообщает пресс-служба округа в пятницу.
Отмечается, что основной упор в подготовке летного состава и расчетов ПВО, например, сделают на борьбу с крылатыми ракетами условного противника. Задания для подразделений авиации и противовоздушной обороны усложнят.
По указанию командующего войсками ВВО Александра Журавлева, тактические учения будут носить двусторонний характер, когда некоторые военнослужащие выполняют роль условного противника. Обстановку максимально приблизят к условиям реального боя за счет средств имитации огневого воздействия.
Значительное число тренировок пройдет на незнакомых полигонах, половина — в ночное время.