Командующий ВВО рассказал об учениях российских войск в следующем году

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие в 2018 году проведут совместные учения с ВМС Китая и Японии, а также учения со всеми видами войск Индии, заявил в преддверии начала зимнего периода обучения ВС РФ в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Журавлев.
Журавлев отметил, что в следующем году военнослужащие ВВО также будут активно задействованы в сухопутной и морской частях российско-индийских учений "Индра" и "Индра НЭВИ" на территории Индии и в воздушной части "АвиаИндра" на территории РФ.
"В отличие от совместных маневров этого года, проведенных в межвидовом формате, "Индра-2018" пройдет в форме трех разных учений", — добавил командующий ВВО.