Командующий ВВО рассказал об учениях российских войск в следующем году

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие в 2018 году проведут совместные учения с ВМС Китая и Японии, а также учения со всеми видами войск Индии, заявил в преддверии начала зимнего периода обучения ВС РФ в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

"В Бурятии планируем совместное российско-монгольское военное учение "Селенга-2018". Также вновь организуем участие тихоокеанцев (Тихоокеанского флота — ред). в российско-китайском военно-морском учении, только в этот раз оно состоится у берегов КНР, и в совместном учении с военными моряками Японии, которое пройдет в территориальных водах этой страны" — сказал он.

Журавлев отметил, что в следующем году военнослужащие ВВО также будут активно задействованы в сухопутной и морской частях российско-индийских учений "Индра" и "Индра НЭВИ" на территории Индии и в воздушной части "АвиаИндра" на территории РФ.

"В отличие от совместных маневров этого года, проведенных в межвидовом формате, "Индра-2018" пройдет в форме трех разных учений", — добавил командующий ВВО.